ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Дмитрий Липатов
На этой неделе водное предприятие приграничного города "Narva Vesi" возглавил долгое время занимавший разные должности на предприятиях "Eesti Energia", в том числе должность директора завода масел, Дмитрий Липатов.
На этой неделе водное предприятие приграничного города "Narva Vesi" возглавил долгое время занимавший разные должности на предприятиях "Eesti Energia", в том числе должность директора завода масел, Дмитрий Липатов.
Пост члена правления принадлежащего городу "Narva Vesi" до сих пор являлся политическим и традиционно ассоциировался с контролем со стороны укоренившейся во власти в городе Центристской партии. Над предприятием и сейчас еще витает тень осужденного за коррупционные преступления бывшего руководителя фирмы и серого кардинала Нарвы Алексея Воронова.
После него место члена правления заняла Рената Метсис, которой, однако, были предъявлены претензии за увеличение числа рабочих мест и прием на работу Алексея Евграфова, снятого за пару дней до этого с должности мэра Нарвы.
На Липатова возложена теперь большая миссия - очистить важное для города предприятие от политических игр и коррупционного духа. Это знаковая ситуация, ведь мы знаем, что из принадлежащих самоуправлениям предприятий политики часто любят извлечь для себя политическую выгоду.
Надеемся, что он сможет заставить предприятие работать так, чтобы водная фирма служила интересам только города и жителей, а не политиков.