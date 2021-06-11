ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Дмитрий Липатов

Пост члена правления принадлежащего городу "Narva Vesi" до сих пор являлся политическим и традиционно ассоциировался с контролем со стороны укоренившейся во власти в городе Центристской партии. Над предприятием и сейчас еще витает тень осужденного за коррупционные преступления бывшего руководителя фирмы и серого кардинала Нарвы Алексея Воронова.

После него место члена правления заняла Рената Метсис, которой, однако, были предъявлены претензии за увеличение числа рабочих мест и прием на работу Алексея Евграфова, снятого за пару дней до этого с должности мэра Нарвы.

На Липатова возложена теперь большая миссия - очистить важное для города предприятие от политических игр и коррупционного духа. Это знаковая ситуация, ведь мы знаем, что из принадлежащих самоуправлениям предприятий политики часто любят извлечь для себя политическую выгоду.