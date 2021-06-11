Йыхви планирует платить почетным гражданам зарплату

Звание почетного гражданина Йыхви Пеэтеру Калдуру присвоил тогдашний волостной старейшина Тауно Выхмар в 2012 году. Калдур благодарен самоуправлению за намерение позаботиться об обладателях этого титула. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание планирует внести поправку, согласно которой с нового года почетным гражданам волости начнут платить раз в год пособие в размере минимальной зарплаты.