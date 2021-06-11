Йыхви планирует платить почетным гражданам зарплату
Йыхвиское волостное собрание планирует внести поправку, согласно которой с нового года почетным гражданам волости начнут платить раз в год пособие в размере минимальной зарплаты.
Йыхвиское волостное собрание планирует внести поправку, согласно которой с нового года почетным гражданам волости начнут платить раз в год пособие в размере минимальной зарплаты.
- Всегда радует, когда тебе делают добро и дают хоть цент, - прокомментировал намерение волостного собрания назначить почетным гражданам ежегодное пособие пастор Йыхвиского прихода святого Михаила Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Пеэтер Калдур, получивший звание почетного гражданина в 2012 году.