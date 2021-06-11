Сб, 12.06.2021
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Йыхви планирует платить почетным гражданам зарплату

Звание почетного гражданина Йыхви Пеэтеру Калдуру присвоил тогдашний волостной старейшина Тауно Выхмар в 2012 году. Калдур благодарен самоуправлению за намерение позаботиться об обладателях этого титула. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание планирует внести поправку, согласно которой с нового года почетным гражданам волости начнут платить раз в год пособие в размере минимальной зарплаты.

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- Всегда радует, когда тебе делают добро и дают хоть цент, - прокомментировал намерение волостного собрания назначить почетным гражданам ежегодное пособие пастор Йыхвиского прихода святого Михаила Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Пеэтер Калдур, получивший звание почетного гражданина в 2012 году.

Согласно действующему порядку, к званию почетного гражданина Йыхви прилагаются нагрудный знак и разовая премия в размере 1000 евро.

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