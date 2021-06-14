БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ "Балет на карантине": захватывающие моменты из пандемийной жизни артистов
Фотожурналист Станислав Мошков неравнодушен к театру, съемки спектаклей и закулисье - одно из любимых направлений его работы, поэтому неслучайно, что даже в тоскливое пандемийное время он нашел особенный ракурс. Серия его работ "Балет на карантине" была признана в прошлом году лучшей в конкурсе пресс-фото по теме "Общество". А теперь украсила Йыхвиский концертный дом, став ярким событием Йыхвиского балетного фестиваля.