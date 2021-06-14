Вт, 15.06.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ "Балет на карантине": захватывающие моменты из пандемийной жизни артистов

Станислав Мошков во время съемок артистов балета еще раз убедился: когда творческие люди встречаются, они говорят на одном языке. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Фотожурналист Станислав Мошков неравнодушен к театру, съемки спектаклей и закулисье - одно из любимых направлений его работы, поэтому неслучайно, что даже в тоскливое пандемийное время он нашел особенный ракурс. Серия его работ "Балет на карантине" была признана в прошлом году лучшей в конкурсе пресс-фото по теме "Общество". А теперь украсила Йыхвиский концертный дом, став ярким событием Йыхвиского балетного фестиваля.

Для подписчиков Для подписчиков

По словам Станислава, он всегда любил снимать закулисье театра.

- Во время пандемии все закрылось, я, как и другие коллеги, искал темы, которые можно было отразить, и подумал - почему бы не показать, как живет Эстонский национальный балет в условиях чрезвычайного положения, - вспоминает он. - Что делают артисты балета, как поддерживают свою форму, когда вход в театр закрыт? 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back