БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ⟩ "Балет на карантине": захватывающие моменты из пандемийной жизни артистов

- Во время пандемии все закрылось, я, как и другие коллеги, искал темы, которые можно было отразить, и подумал - почему бы не показать, как живет Эстонский национальный балет в условиях чрезвычайного положения, - вспоминает он. - Что делают артисты балета, как поддерживают свою форму, когда вход в театр закрыт?