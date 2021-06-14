Вирве Осила: Жизнь ниже среднего

Следующее среднее уже совсем страшное: каждый житель Эстонии потребляет более 10 литров абсолютного алкоголя в год. Опять же, ни я, ни один из моих ближайших родственников, друзей и знакомых (последних у меня наверняка больше, чем у "среднего" эстонца) не может, не хочет и не в состоянии выхлебать такое количество.

Однако водочные и пивоваренные заводы работают изо всех сил, и их нельзя затормозить, ведь потребители пополняют госказну, а деньги, в отличие от пьяниц, не пахнут. Чтобы этот средний показатель держался, алкоголь должен быть по карману и доступен для всех, ведь мы хорошо помним украшенные флагами алкоавтопробеги в соседнее государство и последовавший за ними значительный вклад отечественников в снижение акциза на алкоголь.

Приведу еще один статистический пример: средний житель Эстонии съедает за год 6,5 килограмма шоколада. Пугающе сладкая цифра!

Но особенно меня выводит из себя следующий средний показатель. А именно: подсчитано, что средний житель Эстонии выбрасывает 26 килограммов еды в год. Эта цифра ранит. Меня - точно. Я росла в доме скромного достатка, где еду не выбрасывали и даже упавший на пол кусок тоже не пропадал. Все съедобное как в кладовке, так и в хлеву было на счету и береглось.

Святость пищи для меня по сей день - не пустое понятие. Стесненные жизненные обстоятельства научили меня беречь и при возможности делиться. Я никогда не транжирила, но и не голодала. Были времена, когда приходилось готовить из ничего, и получалось сделать так, что не возникало ни нехватки, ни излишков.

Сейчас при взгляде на ломящиеся от товара магазинные прилавки я ловлю себя на мысли - где же те люди, которые должны все это съесть? Когда по радио экоактивист говорит, что потребителю стоит подумать о том, как много труда и забот требует производство еды, то я, глупая, начинаю думать, что именно перепроизводство является главной причиной, почему так много еды выбрасывается.

А может, именно оно приводит к чрезмерному потреблению? Все новые и новые продукты, все больше и больше! И тут мы радуемся, что началось новое движение - спасение еды из мусорных контейнеров! "Nepanimõmm", - сказал бы мой не знавший русского языка отец.

Одна из причин, почему в домах выбрасывают еду, в том и кроется, что люди не умеют хозяйствовать. С колхозных времен помню, как после дня получки люди ехали в город на автобусе и возвращались на такси с набитыми всякими вкусностями сетками, а через неделю начинали брать в долг и ели картошку с килькой в томате.

Сегодняшние дети думают, будто деньги берутся из стены, а молоко - из холодильника. Если языковое обучение начинается в детсаду, то с детства можно было бы учить и основам хозяйствования.

Что я хочу сказать этой статьей? Пожалуй, то, что все эти средние показатели в обычной жизни никакого значения не имеют. Люди моего возраста, будь они "средними" или куда ниже этого среднего уровня, никак не выпивают в год по десять литров водки и не выбрасывают ежемесячно по два с лишним килограмма еды.