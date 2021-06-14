Вирве Осила: Жизнь ниже среднего
Я никогда не была на "ты" с математикой. Мир цифр вызывает у меня одновременно отчуждение и почтение.
Я никогда не была на "ты" с математикой. Мир цифр вызывает у меня одновременно отчуждение и почтение.
В начальной школе я еще справлялась - может быть, потому, что унаследовала отцовские гены. У моего отца, окончившего деревенскую шестилетку, в аттестате всего две оценки были "очень хорошо" - по арифметике и физкультуре. Так что у меня по окончании мяэтагузеской школы по арифметике тоже была пятерка, а вот в средней школе мне пришлось войти в общество взаимопомощи: я писала за одноклассников сочинения, а они решали за меня задачки по математике.
Хотя цифры пугают меня по-прежнему, в повседневной жизни без них никак не обойтись, и в окружающих меня цифровых дебрях больше всего раздражают именно средние статистические показатели.
Поскольку своя рубаха ближе к телу, то начну с пенсии по старости. В Эстонии средняя пенсия по старости - чуть больше 500 евро. Ну вот! Мне до нее шагать еще больше ста евро, да и до нее-то путь длился около десяти лет. В моем кругу близких и друзей, который, конечно, не особо велик, до этой средней пенсии не дотягивает никто, и, наверное, таких "нижесредних" намного-намного больше, чем вообще в состоянии подсчитать такая пенсионерка, как я.
Далее. Средняя брутто-зарплата приближается к 1500 евро. Восклицательные и вопросительные знаки!? Моим работающим близким и друзьям до такой зарплаты очень далеко, а если они когда-нибудь и придут к такому доходу, то их расходы успеют увеличиться настолько, что рост зарплаты окажется в конце концов нулевым, а то и минусовым.
К "нижесредним" относятся также учителя и опорный персонал, медсестры и сиделки, спасатели и полицейские, работники библиотек и народных домов, и наверняка представители еще десятков и десятков профессий, важных для существования государства.
Это странное среднее продолжает расти, что, конечно, особенно радует членов Рийгикогу, которые именно на основании такого расчета получают все большую и большую зарплату.
Нынче они особо рады. Несколько месяцев "работали удаленно": кто валялся на кровати, до полудня оставаясь в пижаме; кто холил любимое животное; кто занимался домашними работами или своей физической формой; в общем, расслаблялись в знакомой обстановке, ведь им не приходилось опасаться сокращения, замораживания или даже урезания зарплаты. Они в любом случае получали свою "тройную" вместе бонусами. А далеко не дотягивающие до среднего педагоги и во время удаленной работы вставали на заре, приводили себя в порядок и аккуратно сидели весь долгий рабочий день перед компьютером, чтобы ученики получали как образование, так и воспитание.
Ну, и вот-вот все эти 101 парламентарий, как один, уйдут в летний отпуск, который якобы вовсе не отпуск, а продолжение оплачиваемой работы, включающей в себя встречи с избирателями на выездах, вечерах у костра, ярмарочных площадках и прочих летних мероприятиях - в соответствии с тем, чего у кого попросит душа и позволит организм.
Следующее среднее уже совсем страшное: каждый житель Эстонии потребляет более 10 литров абсолютного алкоголя в год. Опять же, ни я, ни один из моих ближайших родственников, друзей и знакомых (последних у меня наверняка больше, чем у "среднего" эстонца) не может, не хочет и не в состоянии выхлебать такое количество.
Однако водочные и пивоваренные заводы работают изо всех сил, и их нельзя затормозить, ведь потребители пополняют госказну, а деньги, в отличие от пьяниц, не пахнут. Чтобы этот средний показатель держался, алкоголь должен быть по карману и доступен для всех, ведь мы хорошо помним украшенные флагами алкоавтопробеги в соседнее государство и последовавший за ними значительный вклад отечественников в снижение акциза на алкоголь.
Приведу еще один статистический пример: средний житель Эстонии съедает за год 6,5 килограмма шоколада. Пугающе сладкая цифра!
Но особенно меня выводит из себя следующий средний показатель. А именно: подсчитано, что средний житель Эстонии выбрасывает 26 килограммов еды в год. Эта цифра ранит. Меня - точно. Я росла в доме скромного достатка, где еду не выбрасывали и даже упавший на пол кусок тоже не пропадал. Все съедобное как в кладовке, так и в хлеву было на счету и береглось.
Святость пищи для меня по сей день - не пустое понятие. Стесненные жизненные обстоятельства научили меня беречь и при возможности делиться. Я никогда не транжирила, но и не голодала. Были времена, когда приходилось готовить из ничего, и получалось сделать так, что не возникало ни нехватки, ни излишков.
Сейчас при взгляде на ломящиеся от товара магазинные прилавки я ловлю себя на мысли - где же те люди, которые должны все это съесть? Когда по радио экоактивист говорит, что потребителю стоит подумать о том, как много труда и забот требует производство еды, то я, глупая, начинаю думать, что именно перепроизводство является главной причиной, почему так много еды выбрасывается.
А может, именно оно приводит к чрезмерному потреблению? Все новые и новые продукты, все больше и больше! И тут мы радуемся, что началось новое движение - спасение еды из мусорных контейнеров! "Nepanimõmm", - сказал бы мой не знавший русского языка отец.
Одна из причин, почему в домах выбрасывают еду, в том и кроется, что люди не умеют хозяйствовать. С колхозных времен помню, как после дня получки люди ехали в город на автобусе и возвращались на такси с набитыми всякими вкусностями сетками, а через неделю начинали брать в долг и ели картошку с килькой в томате.
Сегодняшние дети думают, будто деньги берутся из стены, а молоко - из холодильника. Если языковое обучение начинается в детсаду, то с детства можно было бы учить и основам хозяйствования.
Что я хочу сказать этой статьей? Пожалуй, то, что все эти средние показатели в обычной жизни никакого значения не имеют. Люди моего возраста, будь они "средними" или куда ниже этого среднего уровня, никак не выпивают в год по десять литров водки и не выбрасывают ежемесячно по два с лишним килограмма еды.
Статистика - такая странная вещь, которая хотя и не имеет повседневной важности, но в некоторых случаях может вызвать легкое чувство неполноценности. Из-за того, что я - тетя Мотя ниже всяких мерок, которая и водки не пьет, и шоколада не ест, и еду не выбрасывает, и даже гробовых денег на счету не имеет. C'est la vie!