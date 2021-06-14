СПАСАТЕЛИ ⟩ На виадуке загорелся автомобиль

Хотя находившиеся в машине люди пытались сами потушить пожар, им это сделать, к сожалению, не удалось.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь менее чем за час, и движение на трассе восстановилось. Велика вероятность, что возгорание началось в электросистеме автомобиля.

Горели лес и торфяная почва

12 июня во второй половине дня в деревне Вайвара заметили идущий из леса серый дым. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что вблизи одного из жилых домов открытым пламенем горит лес. Спасателям пришлось тушить лес и торфяную почву, горевшие на площади около 1000 квадратных метров.