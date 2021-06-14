СПАСАТЕЛИ ⟩ На виадуке загорелся автомобиль

СПАСАТЕЛИ ⟩ На виадуке загорелся автомобиль11-12 июня 2021 г.
11 июня после полудня в центр тревоги сообщили, что в деревне Ярве Тойлаской волости на кохтла-ярвеском виадуке открытым пламенем горит легковой автомобиль.
11 июня после полудня в центр тревоги сообщили, что в деревне Ярве Тойлаской волости на кохтла-ярвеском виадуке открытым пламенем горит легковой автомобиль.
Хотя находившиеся в машине люди пытались сами потушить пожар, им это сделать, к сожалению, не удалось.
Прибывшие на место спасатели потушили огонь менее чем за час, и движение на трассе восстановилось. Велика вероятность, что возгорание началось в электросистеме автомобиля.
12 июня во второй половине дня в деревне Вайвара заметили идущий из леса серый дым. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что вблизи одного из жилых домов открытым пламенем горит лес. Спасателям пришлось тушить лес и торфяную почву, горевшие на площади около 1000 квадратных метров.
Через 13 минут после того, как справились с этим пожаром, железнодорожный диспетчер шахты сообщил, что машинист сланцевого состава видел дым со стороны оруского торфяного болота. Спасатели с помощью дрона установили точное место возгорания и поехали с техникой тушить его. На площади около 165 квадратных метров горела торфяная почва, которую потушили за два с половиной часа. Причины возникновения пожаров выясняются.