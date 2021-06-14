ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Лицемерное поведение шведских банков
В книгу рекордов Ида-Вирумаа можно добавить с конца мая еще один рекорд: Кохтла-Ярве стал крупнейшим городом Эстонии, где нет банковской конторы.
В книгу рекордов Ида-Вирумаа можно добавить с конца мая еще один рекорд: Кохтла-Ярве стал крупнейшим городом Эстонии, где нет банковской конторы.
Последним двери своего представительства закрыл здесь "Swedbank". Его контора располагалась на Кескаллеэ - в помещениях, где разноименные банки (в советское время - сберкасса) действовали почти с самого основания города.
"Swedbank" объяснил закрытие конторы уменьшением ее посещаемости и тем обстоятельством, что клиенты все чаще используют для банковских операций электронные каналы. Половину работников этой конторы сократили. Клиенты получили в утешение еще один банкомат в городе.
Нельзя напрямую упрекнуть банк за что-то. Он как коммерческое объединение действует во имя того, чтобы приносить владельцам по возможности большую прибыль. Если подсчитано, что закрытие конторы принесет больше выгоды, чем убытка, то все просто. Это не забота банка, как в будущем смогут вести свои денежные дела люди, которые по какой-то причине не делают это по интернету. Пускай едут, например, в Йыхви, пока там контора еще имеется.
Главное, что тут задевает - это лицемерные заявления, будто конторы закрываются в интересах клиентов. В Швеции конторы до сих пор открыты даже в деревнях. Там они окупаются, а в Кохтла-Ярве с его 32500 жителями - нет. Не очень-то верится, что шведы менее сообразительны, чем эстонцы, при пользовании электронными каналами.
Дело, очевидно, в разном отношении к клиентам своего домашнего и чужого рынков. Свою роль наверняка играет также давление со стороны местной общины и политиков, находящих, что наличие банковской конторы необходимо. Если в Эстонии такого давления нет, то конторы и закрываются.