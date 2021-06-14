ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Лицемерное поведение шведских банков

Последним двери своего представительства закрыл здесь "Swedbank". Его контора располагалась на Кескаллеэ - в помещениях, где разноименные банки (в советское время - сберкасса) действовали почти с самого основания города.

"Swedbank" объяснил закрытие конторы уменьшением ее посещаемости и тем обстоятельством, что клиенты все чаще используют для банковских операций электронные каналы. Половину работников этой конторы сократили. Клиенты получили в утешение еще один банкомат в городе.

Нельзя напрямую упрекнуть банк за что-то. Он как коммерческое объединение действует во имя того, чтобы приносить владельцам по возможности большую прибыль. Если подсчитано, что закрытие конторы принесет больше выгоды, чем убытка, то все просто. Это не забота банка, как в будущем смогут вести свои денежные дела люди, которые по какой-то причине не делают это по интернету. Пускай едут, например, в Йыхви, пока там контора еще имеется.

Главное, что тут задевает - это лицемерные заявления, будто конторы закрываются в интересах клиентов. В Швеции конторы до сих пор открыты даже в деревнях. Там они окупаются, а в Кохтла-Ярве с его 32500 жителями - нет. Не очень-то верится, что шведы менее сообразительны, чем эстонцы, при пользовании электронными каналами.