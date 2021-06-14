Вт, 15.06.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

На острове Пермискюла на реке Нарве обнаружено место обитания белки-летяги

Шесть лет назад ученые предсказали вымирание белки-летяги в Эстонии, но кажется, что этот мрачный прогноз, к счастью, не сбывается. ФОТО: Rainar Kurbel

Исследователи белки-летяги не знают, попало ли животное на остров из Эстонии или из России.

Для подписчиков Для подписчиков

С эстонской стороны остров Пермискюла отделен от речного берега примерно 70-метровой полосой воды, с российской стороны это расстояние немного меньше и на пути есть еще один маленький островок. С той стороны вполне можно добраться до острова в три прыжка, рассудил эксперт по белке-летяге Уудо Тимм.

Вероятно, летяга отправилась на остров в то время, когда на реке стоял лед.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back