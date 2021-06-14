На острове Пермискюла на реке Нарве обнаружено место обитания белки-летяги

С эстонской стороны остров Пермискюла отделен от речного берега примерно 70-метровой полосой воды, с российской стороны это расстояние немного меньше и на пути есть еще один маленький островок. С той стороны вполне можно добраться до острова в три прыжка, рассудил эксперт по белке-летяге Уудо Тимм.