Во дворе мызы Майдла дальше всех толкнул ядро Яндер Хейл

Хейл сказал, что надеялся на лучший победный результат, ведь в Майдла хорошая атмосфера для толкания ядра, когда в отличие от проходящих на стадионах состязаний все внимание сосредоточено на одном соревновательном виде и публика тут же рядом болеет за спортсменов.

24-летний атлет отметил, что в Майдла не удалось из-за технических мелочей преобразовать находящуюся на подъеме форму в ожидавшийся результат. "Очень многое зависит от головы, не удалось сделать на соревновании такой технически очень хороший толчок, как иногда получается на тренировке".

Хейл, доведший в прошлом году личный рекорд до 19,81 метра, в этом году хочет преодолеть границу в 20 метров, отмечающую высший класс толкателей ядра. В подтверждение хорошей формы он сумел через несколько дней после майдлаского соревнования подойти довольно близко к поставленной цели, показав в Виймси результат 19,61 метра.

Победившая среди женщин 17-летняя Берит Саар установила в Майдла личный рекорд 13,92 метра и выполнила норматив чемпионата Европы для спортсменов до 20 лет.

Главный организатор мемориала Хейно Липпа Мати Лиллиаллик сказал, что через год, когда исполнится 100 лет со дня рождения легендарного эстонского легкоатлета, в Майдла планируют устроить грандиозное соревнование, на которое Лиллиаллик хочет пригласить также несколько толкателей ядра международного класса. Рекорд мемориала уроженца этих мест Хейно Липпа - 20,78 метра - принадлежит болгарину Георгию Иванову.