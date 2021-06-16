Когда правительство республики в сентябре 2010 года одобрило государственную ида-вирускую программу действий, "Северное побережье" в своей передовице написало: "Мы относимся к этому начинанию с некоторой осторожностью, и на то есть причина. Документы, составленные для поддержки Ида-Вирумаа, и раньше пачками одобрялись на разных уровнях, однако в реальности они мало повлияли на ход дел. Вероятно, больше всего радости они принесли своим составителям в виде дополнительных выплат". Теперь мы спросили у причастных лиц, насколько эффективной была координированная государством деятельность в Ида-Вирумаа за прошедшие десять с лишним лет.