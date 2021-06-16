МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.06-24.06

Среда, 23 июня

* На трассах диск-гольфа в Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 12.00 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.

Четверг, 24 июня

* В Сака в 12.00 - этап беговой серии Тойлаской волости, мемориал Майдо Кесккюла. Информация: www.toilasport.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 17 июня

* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ida-Viru investeerib" / "Ида-Виру инвестирует": "Rahakratt + Kristi Saare = targad investeerimisotsused" / "Рахакратт + Кристи Сааре = умные инвестиционные решения". Билет - 17 евро.

* В Йыхвиском парке с 19.30 до 23.00 - молодежный танцевальный вечер. Выступают танцевальные коллективы из Йыхви и Кохтла-Ярве. На месте "Jõhvi noorte DJ School". В случае дождливой погоды мероприятие переносится.

Суббота, 19 июня

* В Кохтла-Нымме на территории Эстонского шахтного музея и бывшего разреза "Айду" с 11.00 до 17.00 - "Seiklusfest 2021". Информация: www.seiklusfest.ee.

* На Нарвском речном променаде (ул. Линнузе, 2) в 18.00 - большой проезд ретромашин.

Воскресенье, 20 июня

* На парковке у спорткомплекса "Калев" в Силламяэ с 10.30 до 11.30 - большой проезд ретромашин, выставка.

* На центральной площади в Йыхви в 12.00 - большой проезд ретромашин, выставка.

Среда, 23 июня

* В Кивиыли на площадке с качелями в 14.00 - первая остановка президентского огня.

* Праздничное шествие по Йыхви в честь Дня защиты Отечества: 16.30 - построение на круге у оленя на въезде в город, 16.45 - начало шествия, 17.00 - поминальная церемония у монумента Освободительной войне, 17.25 - церемония возложения венков у памятника генералу Александеру Тыниссону, 18.00 - праздничное построение на музыкальной площадке, раздача огня победы самоуправлениям.

ЯАНОВ ДЕНЬ

Суббота, 19 июня

* На площадке Фёренхофа в Тойла в 18.00 - празднование Яанова дня. Выступит трио Карла Мадизе.

Вторник, 22 июня

* В Сакаском парке в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Jeti".

* На деревенской площади в Люганузе в 20.00 - яанов костер.

* На певческой площадке в Ийзаку в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Tants'n'Trall".

Среда, 23 июня

* У спорткомплекса "Калев" в Силламяэ в 15.00 - Яанов день.

* В Пуртсеском сосняке в 17.00 - обоз яанова костра, в 19.00 - яанов костер, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".

* На деревенской площади в Люганузе в 17.30 - обоз яанова костра и ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".

* На певческой сцене в Кохтла-Нымме в 18.00 - яанов костер. Выступают Eesti Gun и Liisa.

* У Пюссиского Дома культуры в 18.00 - обоз яанова костра и ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".

* На лугу у сондаской корчмы в 18.00 - ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника", обоз яанова костра и яанов костер.

* У Соонурмеской библиотеки в 18.00 - ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника", обоз яанова костра и яанов костер.

* На деревенской площади в Эрра в 18.30 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника" и яанов костер.

* На площадке качелей в Кивиыли в 19.00 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника" и яанов костер.

* На деревенской площади в Пийлсе в 19.00 - яанов костер.

* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов вечер. Концерт самодеятельности. Танцы под музыку ансамбля "President" и "Synne Valtri bänd".

* На площадке у клуба "Ахтме" в 19.00 - народное гулянье "Яанов день". Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 507 4616, 332 2061.

* На площадке у клуба "Ору" в 19.00 - народное гулянье "Яанова ночь". Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 337 9043.

* У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер.

* На деревенской площади в Кийкла в 19.30 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы под музыку ансамбля "K.O.I.".

* В Кохтла-Ярвеском народном парке в 20.00 - яанов вечер: фольклорная программа, танцы под музыку ансамбля "Svjata Vatra".

* В гриль-павильоне "Тойла спа" в 20.00 - яанов вечер с "Jolly Band". Билет - 10 евро.

* На деревенской площади в Алайыэ в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает Елена Ковостьянова.

* У мызы Майдла в 20.15 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".

NB! Следующая страница "Досуг" выйдет 22 июня. Предварительную информацию о мероприятиях, которые состоятся с 22 июня по 1 июля, необходимо отправить до субботы, 19 июня, по адресу электронной почты: diana@pohjarannik.ee.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital