МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.06-24.06
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 июня.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 июня.
Четверг, 17 июня
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - театрализованная игровая программа "В гостях у сказки". Билет - 5 евро. Тел. 5858 6426 (звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
* В Доме культуры "Ругодив" в Нарве в 19.00 "Studio Illusion" представляет спектакль "Пила вино и хохотала! Красное".
Пятница, 18 июня
* На площадке перед клубом "Сомпа" в 14.00 - "Машенька и Медведь", спектакль театра "Туулевески".
Суббота, 19 июня
* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 18.00 - концерт на свежем воздухе "Ритмы летнего вечера": "Dochka Bossa", "Bliss".
Воскресенье, 20 июня
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Приключения обезьянки", детский спектакль театра "Ильмарине". Билет - 4 евро.
Понедельник, 21 июня
* На берегу Коннаярв в Паннъярве в 18.00 - концерт начала лета: дуэт аккордеонистов Микка Лангепроона и Хенри Зибо. Информация: alutagusehuvikeskus.ee.
Вторник, 22 июня
* На лугу перед сондаской корчмой в 17.00 - "Баба Мора и капитан Трумм", спектакль детского театра "Reky". Бесплатно.
Среда, 23 июня
* На певческой сцене в Кохтла-Нымме в 14.00 - "Kaks ühes", юбилейный концерт танцевальной группы Кохтла-Ныммеского народного дома.
Четверг, 17 июня
* В Ийзаку с 17.00 до 19.00 - четверг ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, тир.
Пятница, 18 июня
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 14.00 - презентация книги об Арнольде Сельге. На месте будет присутствовать автор книги Тийт Ляэне.
Суббота, 19 июня
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви и чемпионат эстонского спортивного союза "Jõud" по короне.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам, посвященный Празднику победы.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; соло.
* На пляже в Тойла в 12.00 - соревнования по пляжному волейболу, 2vs2.
* На Ярвеской площадке с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (U21; Ида-Вирумаа) - ФК "Elva II".
Воскресенье, 20 июня
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по короне.
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 12.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "Welco II" (Тарту).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Ganvix" (Тюри).
* На стадионе "Фама" в Нарве в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская первая лига: "Narva Trans" - "Kalev II" (Таллинн).
* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - футбольная академия "Tartu Kalev".
Вторник, 22 июня
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Legion" (U21; Таллинн).
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 23 июня
* На трассах диск-гольфа в Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 12.00 - Ида-Вирумааская недельная игра по диск-гольфу.
Четверг, 24 июня
* В Сака в 12.00 - этап беговой серии Тойлаской волости, мемориал Майдо Кесккюла. Информация: www.toilasport.ee.
Четверг, 17 июня
* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - мероприятие из серии "Ida-Viru investeerib" / "Ида-Виру инвестирует": "Rahakratt + Kristi Saare = targad investeerimisotsused" / "Рахакратт + Кристи Сааре = умные инвестиционные решения". Билет - 17 евро.
* В Йыхвиском парке с 19.30 до 23.00 - молодежный танцевальный вечер. Выступают танцевальные коллективы из Йыхви и Кохтла-Ярве. На месте "Jõhvi noorte DJ School". В случае дождливой погоды мероприятие переносится.
Суббота, 19 июня
* В Кохтла-Нымме на территории Эстонского шахтного музея и бывшего разреза "Айду" с 11.00 до 17.00 - "Seiklusfest 2021". Информация: www.seiklusfest.ee.
* На Нарвском речном променаде (ул. Линнузе, 2) в 18.00 - большой проезд ретромашин.
Воскресенье, 20 июня
* На парковке у спорткомплекса "Калев" в Силламяэ с 10.30 до 11.30 - большой проезд ретромашин, выставка.
* На центральной площади в Йыхви в 12.00 - большой проезд ретромашин, выставка.
Среда, 23 июня
* В Кивиыли на площадке с качелями в 14.00 - первая остановка президентского огня.
* Праздничное шествие по Йыхви в честь Дня защиты Отечества: 16.30 - построение на круге у оленя на въезде в город, 16.45 - начало шествия, 17.00 - поминальная церемония у монумента Освободительной войне, 17.25 - церемония возложения венков у памятника генералу Александеру Тыниссону, 18.00 - праздничное построение на музыкальной площадке, раздача огня победы самоуправлениям.
Суббота, 19 июня
* На площадке Фёренхофа в Тойла в 18.00 - празднование Яанова дня. Выступит трио Карла Мадизе.
Вторник, 22 июня
* В Сакаском парке в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Jeti".
* На деревенской площади в Люганузе в 20.00 - яанов костер.
* На певческой площадке в Ийзаку в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Tants'n'Trall".
Среда, 23 июня
* У спорткомплекса "Калев" в Силламяэ в 15.00 - Яанов день.
* В Пуртсеском сосняке в 17.00 - обоз яанова костра, в 19.00 - яанов костер, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
* На деревенской площади в Люганузе в 17.30 - обоз яанова костра и ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
* На певческой сцене в Кохтла-Нымме в 18.00 - яанов костер. Выступают Eesti Gun и Liisa.
* У Пюссиского Дома культуры в 18.00 - обоз яанова костра и ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
* На лугу у сондаской корчмы в 18.00 - ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника", обоз яанова костра и яанов костер.
* У Соонурмеской библиотеки в 18.00 - ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника", обоз яанова костра и яанов костер.
* На деревенской площади в Эрра в 18.30 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника" и яанов костер.
* На площадке качелей в Кивиыли в 19.00 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника" и яанов костер.
* На деревенской площади в Пийлсе в 19.00 - яанов костер.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов вечер. Концерт самодеятельности. Танцы под музыку ансамбля "President" и "Synne Valtri bänd".
* На площадке у клуба "Ахтме" в 19.00 - народное гулянье "Яанов день". Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 507 4616, 332 2061.
* На площадке у клуба "Ору" в 19.00 - народное гулянье "Яанова ночь". Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 337 9043.
* У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер.
* На деревенской площади в Кийкла в 19.30 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы под музыку ансамбля "K.O.I.".
* В Кохтла-Ярвеском народном парке в 20.00 - яанов вечер: фольклорная программа, танцы под музыку ансамбля "Svjata Vatra".
* В гриль-павильоне "Тойла спа" в 20.00 - яанов вечер с "Jolly Band". Билет - 10 евро.
* На деревенской площади в Алайыэ в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает Елена Ковостьянова.
* У мызы Майдла в 20.15 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
NB! Следующая страница "Досуг" выйдет 22 июня. Предварительную информацию о мероприятиях, которые состоятся с 22 июня по 1 июля, необходимо отправить до субботы, 19 июня, по адресу электронной почты: diana@pohjarannik.ee.
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