Красивая музыка развеет скуку в летние вечера
Кохтла-Ярвеский центр культуры продолжает серию концертов "Летние ритмы". Зрителей ждут в субботу, 19 июня в 18.00 и в следующую субботу, 26 июня в 16.00. Вход - свободный.
Кохтла-Ярвеский центр культуры продолжает серию концертов "Летние ритмы". Зрителей ждут в субботу, 19 июня в 18.00 и в следующую субботу, 26 июня в 16.00. Вход - свободный.
По словам директора Кохтла-Ярвеского центра культуры Светланы Коротковой, летние концерты - это летний подарок горожанам. Они искренне рады, что в этом году возможно продолжить одну из самых красивых традиций.
- Синоптики обещают прекрасную погоду, и не сомневаемся, что отличная музыка еще больше поднимет настроение, - уверена она. - В предстоящую субботу на сцену выйдет одна из лучших команд, играющая кавер-версии старых добрых хитов на английском и русском языках "Dochka Bossa". Объединившись около трех лет назад, Александр Арцимовичус, Руслан Беляев, Михаил Кастрицкий, Даниил Масляков и Ирина Оя наработали разнообразный репертуар и очень востребованы. Их часто приглашают на разные мероприятия, а в конце 2019 года они выиграли республиканский конкурс "Народ поет", проходивший в эфире ETV+. Наряду с ними выступит не менее известная в городе группа "Bliss", созданная Екатериной Минаевой, этот ансамбль тоже неоднократно признавался лучшим на различных конкурсах.
Ровно через неделю в Кохтла-Ярвеском центре культуры можно услышать летние ритмы молодежного вокального ансамбля "Illusio". Коллектив, созданный и работающий под руководством Надежды Толмачевой, давно нашел своих поклонников - их тематические программы всегда пользуются успехом. Любители вокального искусства продолжают развивать свое творчество и вновь готовы это доказать.
Если прийти чуть раньше, можно заглянуть и на новую выставку - свои творческие работы демонстрируют студия авторской куклы Светланы Ветровой и студии декоративно-прикладного искусства Юрате Кастрицкой и Марины Сеппар.