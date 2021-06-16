Красивая музыка развеет скуку в летние вечера

- Синоптики обещают прекрасную погоду, и не сомневаемся, что отличная музыка еще больше поднимет настроение, - уверена она. - В предстоящую субботу на сцену выйдет одна из лучших команд, играющая кавер-версии старых добрых хитов на английском и русском языках "Dochka Bossa". Объединившись около трех лет назад, Александр Арцимовичус, Руслан Беляев, Михаил Кастрицкий, Даниил Масляков и Ирина Оя наработали разнообразный репертуар и очень востребованы. Их часто приглашают на разные мероприятия, а в конце 2019 года они выиграли республиканский конкурс "Народ поет", проходивший в эфире ETV+. Наряду с ними выступит не менее известная в городе группа "Bliss", созданная Екатериной Минаевой, этот ансамбль тоже неоднократно признавался лучшим на различных конкурсах.