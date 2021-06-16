Поддержка Центристской партии растет медленно

В начале 2019 года популярность Центристской партии превышала 62 процента, а в начале 2020 года составила 57 процентов. В течение прошлого года поддержка Центристской партии постоянно падала и дошла до самой низкой точки - 29 процентов - в начале февраля нынешнего года. С этого момента популярность Центристской партии стала расти - медленно и с маленькими рывками.