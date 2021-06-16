На пляжах Ида-Вирумаа установят спасательные буи

По сообщению Спасательного департамента, цель установки буев - уменьшение числа погибших на воде.

На водоемах Идаского региона будет установлено в общем 13 буев: девять в Ида-Вирумаа и четыре в Ляэне-Вирумаа. В Ида-Вирумаа два буя установят на пляже в Каукси, два в Алайыэ, один в Нарве, два в Нарва-Йыэсуу и два в Тойла.

В Ляэне-Вирумаа два буя появятся на пляже в Кунда и два - в Вызу.

По словам руководителя отдела превентивной работы Идаского спасательного центра Яака Кирсипуу, буи - это спасательное оборудование, специально разработанное для применения на море и в пресных водоемах. Буи имеют нескользящие ручки, благодаря чему пловцам легче за них держаться, что позволяет передохнуть.

Спасательный буй используется как в ситуациях, когда пловцу внезапно становится плохо, так и во время больших волн, ветра или шторма, когда он дает спасателям драгоценное время, чтобы добраться до потерпевшего. "Это определенно не игрушка, и не следует ставить цель доплыть до буя и обратно. Буй спасает жизни, но он поможет только в том случае, если он корректно установлен и не поврежден", - объяснил Кирсипуу.