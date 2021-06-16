На пляжах Ида-Вирумаа установят спасательные буи
Спасательный департамент собирается установить на наиболее популярных пляжах Вирумаа спасательные буи, которые помогут уставшим или почувствовавшим недомогание пловцам дождаться помощи.
Спасательный департамент собирается установить на наиболее популярных пляжах Вирумаа спасательные буи, которые помогут уставшим или почувствовавшим недомогание пловцам дождаться помощи.
По сообщению Спасательного департамента, цель установки буев - уменьшение числа погибших на воде.
На водоемах Идаского региона будет установлено в общем 13 буев: девять в Ида-Вирумаа и четыре в Ляэне-Вирумаа. В Ида-Вирумаа два буя установят на пляже в Каукси, два в Алайыэ, один в Нарве, два в Нарва-Йыэсуу и два в Тойла.
В Ляэне-Вирумаа два буя появятся на пляже в Кунда и два - в Вызу.
По словам руководителя отдела превентивной работы Идаского спасательного центра Яака Кирсипуу, буи - это спасательное оборудование, специально разработанное для применения на море и в пресных водоемах. Буи имеют нескользящие ручки, благодаря чему пловцам легче за них держаться, что позволяет передохнуть.
Спасательный буй используется как в ситуациях, когда пловцу внезапно становится плохо, так и во время больших волн, ветра или шторма, когда он дает спасателям драгоценное время, чтобы добраться до потерпевшего. "Это определенно не игрушка, и не следует ставить цель доплыть до буя и обратно. Буй спасает жизни, но он поможет только в том случае, если он корректно установлен и не поврежден", - объяснил Кирсипуу.
В этом году в Эстонии утонуло уже 19 человек, двое из них - в Идаском регионе Спасательного департамента.