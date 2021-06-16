Йыхвискую волостную газету хотят закрыть
Завтра волостное собрание обсудит, закрывать ли издание Йыхвиского волостного управления "Jõhvi Teataja".
Завтра волостное собрание обсудит, закрывать ли издание Йыхвиского волостного управления "Jõhvi Teataja".
Соответствующий проект представил член волостного собрания реформист Айвар Сурва. В соответствии с ним, с 1 июля прекратилось бы издание газеты, а предусмотренные для нее нынче 15000 евро направили бы на приобретение инвентаря для строящегося сейчас в Йыхви стадиона. "Ведь видно, что газета становится пропагандистской", - сказал Сурва.