Йыхвискую волостную газету хотят закрыть

Соответствующий проект представил член волостного собрания реформист Айвар Сурва. В соответствии с ним, с 1 июля прекратилось бы издание газеты, а предусмотренные для нее нынче 15000 евро направили бы на приобретение инвентаря для строящегося сейчас в Йыхви стадиона. "Ведь видно, что газета становится пропагандистской", - сказал Сурва.