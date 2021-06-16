Чт, 17.06.2021
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Йыхвискую волостную газету хотят закрыть

Власти объясняли издание "Jõhvi Teataja" необходимостью информировать жителей, однако содержанием газеты является главным образом экспонирование находящихся у власти. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Завтра волостное собрание обсудит, закрывать ли издание Йыхвиского волостного управления "Jõhvi Teataja".

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Соответствующий проект представил член волостного собрания реформист Айвар Сурва. В соответствии с ним, с 1 июля прекратилось бы издание газеты, а предусмотренные для нее нынче 15000 евро направили бы на приобретение инвентаря для строящегося сейчас в Йыхви стадиона. "Ведь видно, что газета становится пропагандистской", - сказал Сурва.

Йыхвиские волостные власти обосновали издание газеты необходимостью информировать жителей о происходящем в волости, однако состоит газета большей частью из фото волостных руководителей и расхваливания их достижений. "Я понял, что большинство членов волостного собрания поддерживают прекращение издания этой газеты хотя бы до завершения выборов или до конца года".

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