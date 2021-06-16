Мужчину, дарившего женщине цветы против ее воли, приговорили к условному наказанию
Вируский уездный суд приговорил к условному наказанию мужчину, который преследовал свою избранницу, носил ей цветы и сладости, а также оплачивал счета за такси.
Вируский уездный суд приговорил к условному наказанию мужчину, который преследовал свою избранницу, носил ей цветы и сладости, а также оплачивал счета за такси.
В соответствии с обвинением, житель Нарвы Иван (39) начал преследовать проживающую в том же городе женщину еще весной 2017 года. В последующие два года он по несколько раз в день звонил женщине против ее желания и в общем со 187 разных телефонных номеров.