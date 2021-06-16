Чт, 17.06.2021
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Мужчину, дарившего женщине цветы против ее воли, приговорили к условному наказанию

Букеты нарциссов. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к условному наказанию мужчину, который преследовал свою избранницу, носил ей цветы и сладости, а также оплачивал счета за такси.

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В соответствии с обвинением, житель Нарвы Иван (39) начал преследовать проживающую в том же городе женщину еще весной 2017 года. В последующие два года он по несколько раз в день звонил женщине против ее желания и в общем со 187 разных телефонных номеров.

В какой-то момент надоедливый поклонник разозлился и в марте 2019 году отправил отвергающей его ухаживания женщине сообщение: "Еще раз назовешь меня так - ноги тебе оторву. Завтра утром позвоню. Люблю тебя". В ответ пострадавшая написала, мол, пусть только попробует ей позвонить, - это показало, что женщина не желала с ним общаться.

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