Сб, 19.06.2021
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СПАСАТЕЛИ ⟩ Искра от двигателя подожгла старый торфяник
16 июня 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

16 июня вечером в центр тревоги сообщили, что в деревне Конью Тойлаской волости дымится старый торфяник.

Поспешившие на место спасатели обнаружили возгорание торфяного болота на площади около 130 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар за два часа.

Предварительной причиной пожара считается попадание искры из транспортного средства.

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