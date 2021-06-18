СПАСАТЕЛИ ⟩ Искра от двигателя подожгла старый торфяник

СПАСАТЕЛИ ⟩ Искра от двигателя подожгла старый торфяник16 июня 2021 г.
16 июня вечером в центр тревоги сообщили, что в деревне Конью Тойлаской волости дымится старый торфяник.
16 июня вечером в центр тревоги сообщили, что в деревне Конью Тойлаской волости дымится старый торфяник.
Поспешившие на место спасатели обнаружили возгорание торфяного болота на площади около 130 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар за два часа.
Предварительной причиной пожара считается попадание искры из транспортного средства.