Квартиры в Кохтла-Ярве за год подорожали на 35 процентов

В мае в Кохтла-Ярве собственника сменили 83 квартиры, средняя цена сделки составила 124 евро за квадратный метр. В течение последних пяти лет средняя цена квадратного метра квартир в Кохтла-Ярве в основном держалась ниже 100 евро. Она превышала эту отметку в отдельные месяцы, когда продавались более дорогие квартиры. Но с конца прошлого года цена начала понемногу расти.

Стоимость недвижимости в Кохтла-Ярве по-прежнему отстает от других крупных городов Эстонии примерно в десять раз. Так, в мае средняя цена квадратного метра проданных квартир составляла: в Тарту - 1742, Пярну - 1438, Хаапсалу - 1034 и Вильянди - 1027 евро. В Раквере, центре соседнего Ляэне-Вируского уезда, этот показатель был 832. А по сравнению со столицей Таллинном кохтла-ярвеские квартиры дешевле аж в 18 раз.