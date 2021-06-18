БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СОБЫТИЕ ⟩ В Йыхви теперь два председателя волостного собрания
Большинство Йыхвиского волостного собрания в четверг вечером выбрало новым волостным старейшиной реформистку Марис Тоомел, после того как председатель волостного собрания Алексей Наумкин объявил заседание собрания оконченным. Тогда же отстранили от должности председателя собрания, выбрав на этот пост Нину Негласон, однако Наумкин это решение не признает.
В пятницу утром в разговоре с "Северным побережьем" и Алексей Наумкин, и Нина Негласон считали себя законным председателем волостного собрания.