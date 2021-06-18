На заседании волостного собрания в четверг покинувший предыдущую коалицию Мартин Репинский был в стане выражающих недоверие его однопартийцу Алексею Наумкину и поддержал избрание Марис Тоомел (слева) на пост волостного старейшины и Нины Негласон - на пост председателя волостного собрания. ФОТО: Matti Kamara (Pohjarannik)

Большинство Йыхвиского волостного собрания в четверг вечером выбрало новым волостным старейшиной реформистку Марис Тоомел, после того как председатель волостного собрания Алексей Наумкин объявил заседание собрания оконченным. Тогда же отстранили от должности председателя собрания, выбрав на этот пост Нину Негласон, однако Наумкин это решение не признает.