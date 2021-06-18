ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Город Кохтла-Ярве
Отмечающему на этой неделе свое 75-летие городу Кохтла-Ярве стоит пожелать, чтобы город, в последние десятилетия постоянно испытывавший проблемы со здоровьем, пошел на поправку и снова обрел жизненную силу.
Отмечающему на этой неделе свое 75-летие городу Кохтла-Ярве стоит пожелать, чтобы город, в последние десятилетия постоянно испытывавший проблемы со здоровьем, пошел на поправку и снова обрел жизненную силу.
Признаки выздоровления есть. Отток жителей немного затормозился, на окраине Ярвеской городской части строится завод ветрогенераторов, который обещает обеспечить работой 300 человек, в центре города вскоре распахнет двери грандиозный спортивный центр с бассейном. В Ахтме завершается сооружение нового корпуса больницы и началось строительство центральной площади. В городских парках и зеленых зонах тоже навели красоту. Даже смехотворно низкие цены на квартиры начали потихоньку расти.
Наверное, городская власть, ранее практиковавшая коррупционный стиль управления, тоже поняла, что с точки зрения развития города это был тупиковый путь, и сделала разумные выводы.
Но для того, чтобы стать привлекательным местом для жизни и восстановить свою репутацию, подмоченную за минувшие десятилетия, нужно приложить еще немало усилий. Желаем сил и терпения!