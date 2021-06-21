ОДИН ВОПРОС ⟩ Может ли смена волостного управления поставить под угрозу йыхвиские инвестиционные проекты?
В связи со сменой Йыхвиского волостного управления говорилось, что застопориться могут незавершенные инвестиционные планы в волости.
В связи со сменой Йыхвиского волостного управления говорилось, что застопориться могут незавершенные инвестиционные планы в волости.
Бывший помощник волостного старейшины по хозяйственным вопросам ТООМАС НАЭЛЬ:
- Те проекты, что уже дошли до тендеров, вряд ли окажутся в опасности. Например, работы по строительству новой основной школы идут, и там препятствий больше быть не должно. Тревогу вызывают выделенные правительством так называемые COVID-19-инвестиционные деньги, по использованию которых я сделал свои предложения. Мы хотели вложить их в реновацию здания старого железнодорожного вокзала, в ремонт дорог и детского отделения центральной библиотеки.
Новому волостному управлению потребуется не меньше месяца, чтобы войти в курс всего.
Когда я осенью прошлого года пришел на эту должность, то считался с тем, что мой должностной срок может оказаться коротким, но думал, что авось он продлится до выборов, которые состоятся в октябре этого года.