Юный кохтла-ярвеский прыгун хорошо выступил за взрослую сборную Эстонии

На проходившем в Румынии соревновании представитель кохтла-ярвеского клуба легкой атлетики "Atleetika" Виктор Морозов оказался самым молодым среди 12 участников, но тем не менее сумел опередить спортсменов из Голландии, Норвегии и Румынии.

Ученик тренера Александра Хворых, впервые он попал во взрослую сборную Эстонии благодаря занятому в начале июня первому месту на Кубке Эстонии, где он установил также личный рекорд 15.31, являющийся к тому же рекордом Эстонии в возрастном классе U18.

В метании молота у женщин очки за 7-е место принесла команде Эстонии уроженка Йыхви Анна Мария Орель (65.50).