Юный кохтла-ярвеский прыгун хорошо выступил за взрослую сборную Эстонии
Виктор Морозов, которому только в марте исполнилось 17 лет, на командном чемпионате Европы среди взрослых показал в тройном прыжке результат 15.18 и занял 9-е место.
Виктор Морозов, которому только в марте исполнилось 17 лет, на командном чемпионате Европы среди взрослых показал в тройном прыжке результат 15.18 и занял 9-е место.
На проходившем в Румынии соревновании представитель кохтла-ярвеского клуба легкой атлетики "Atleetika" Виктор Морозов оказался самым молодым среди 12 участников, но тем не менее сумел опередить спортсменов из Голландии, Норвегии и Румынии.
Ученик тренера Александра Хворых, впервые он попал во взрослую сборную Эстонии благодаря занятому в начале июня первому месту на Кубке Эстонии, где он установил также личный рекорд 15.31, являющийся к тому же рекордом Эстонии в возрастном классе U18.
В метании молота у женщин очки за 7-е место принесла команде Эстонии уроженка Йыхви Анна Мария Орель (65.50).
Однако набранные Морозовым и Орель очки не помогли эстонской сборной по легкой атлетике удержаться в первой лиге. Эстония заняла последнее место среди 12 стран-участниц и в следующем году будет соревноваться во второй лиге.