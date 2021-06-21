Пиппи-Лотта Энок установила личный рекорд в семиборье
18-летняя Пиппи-Лотта Энок из Йыхви улучшила личный рекорд в семиборье со взрослыми снарядами более чем на 300 очков.
18-летняя Пиппи-Лотта Энок из Йыхви улучшила личный рекорд в семиборье со взрослыми снарядами более чем на 300 очков.
В проходившем на Раквереском стадионе Кубке по многоборью представительница йыхвиского клуба легкой атлетики "Visa" Энок набрала 5516 очков и заняла первое место в возрастном классе U20. В эстонской рейтинговой таблице всех времен в зачете среди взрослых этот результат - 17-й, а в классе U20 - пятый. Прежним ее личным рекордом были набранные в прошлом году 5220 очков. На нынешнем соревновании она улучшила свои результаты во всех видах, кроме бега с барьерами.
Результаты Энок при установлении нового рекорда были: бег на 100 м с барьерами - 14.55, прыжок в высоту - 1.66, толкание ядра - 10.87, бег на 200 м - 25.12, прыжок в длину - 6.05, метание копья - 42.77, бег на 800 м - 2.24,95.