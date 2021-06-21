ФОТО ДНЯ ⟩ Баскетбол в 30-градусную жару
В понедельник баскетболисты, несмотря на 30-градусную жару, вели баскетбольные сражения на трех площадках на парковке "Pargi Keskus" в Йыхви.
В понедельник баскетболисты, несмотря на 30-градусную жару, вели баскетбольные сражения на трех площадках на парковке "Pargi Keskus" в Йыхви.
На турнир с участием мальчишек 10-14 лет собралась 21 команда - не только из Ида-Вирумаа, но и из Раквере и Тарту.
По словам руководителя организовавшего турнир "BC Karjamaa" Прийта Кяэна, игра в баскетбол на улице - хорошее занятие, чтобы насладиться летом, а к такой жаре можно и привыкнуть.