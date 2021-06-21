МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.06-01.07
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 июн по 1 июля.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 июн по 1 июля.
Вторник, 22 июня
* На лугу перед сондаской корчмой в 17.00 - "Баба Мора и капитан Трумм", спектакль детского театра "Reky". Бесплатно.
Среда, 23 июня
* На певческой сцене в Кохтла-Нымме в 14.00 - "Kaks ühes", юбилейный концерт танцевальной группы Кохтла-Ныммеского народного дома.
Суббота, 26 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт из серии "Ритмы летнего вечера": молодежный вокальный ансамбль "Illusio". Вход свободный.
Воскресенье, 27 июня
* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 14.00 - летний концерт творческих коллективов центра культуры. Выступают "Ритм", "Радость", "Viis tähte", "Kelluke", "Illusio". В дождливую погоду концерт состоится на сцене центра культуры. Вход свободный.
* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - концерт: Мерике Сузи. Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Концертная площадка открыта с 17.00. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Вторник, 29 июня
* В Силламяэ на бульваре Мере в 19.00 в рамках дня рождения города - концерт в летний вечер: выступает Анне Вески.
Четверг, 1 июля
* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 18.30 концерт из серии "Ритмы летнего вечера". Выступают дуэт "Aare & Ale", Евгений Янушевский, Игорь Лесков. Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт-открытие "Käbid ja kännud. Leiburid, Remmelid ja Tafenaud". Билеты - 15-17 евро.
* На Кауксиском прибрежном променаде в 19.00 - концерт "Selle suve veedan Kauksi rannas" / "Это лето провожу на кауксиском пляже": "AG", "Wild Disease", Яанус Сакс. Бесплатно.
Вторник, 22 июня
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Legion" (U21; Таллинн).
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Четверг, 24 июня
* В Сака в 12.00 - этап беговой серии Тойлаской волости, мемориал Майдо Кесккюла. Информация: www.toilasport.ee.
Суббота, 26 июня
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку 35+; соло.
* В Кохтла-Нымме в 12.00 - молодежные соревнования по ориентированию.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Läänemaa JK".
Воскресенье, 27 июня
* На Вокаском стадионе в 11.00 - 20-й турнир Вока на газоне; соло.
Понедельник, 28 июня
* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской серии по бегу.
Вторник, 29 июня
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
* В Мяэтагузе на роллерной трассе в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.
Среда, 30 июня
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В Ийзаку на трассе по диск-гольфу в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.
Четверг, 1 июля
* В Куртна в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.
Среда, 23 июня
* У мемориала павшим в Ярвеском сражении в Кохтла-Ярвеском мемориальном парке калевцев в 9.00 - поминальная служба. Участвуют Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Калевский пехотный батальон, "Кайтселийт".
* Праздник победы в Алутагузеской волости: 10.00 - у мемориального камня в Пагари, 10.30 - на Мяэтагузеском кладбище, 11.00 - у монумента алутагузеским борцам за свободу в Ийзаку, 11.30 - у мемориала Освободительной войне на Тудулиннском кладбище.
* В Кивиыли на площадке с качелями в 14.00 - первая остановка президентского огня.
* Праздничное шествие по Йыхви в честь Дня ополчения: 16.30 - построение на круге у оленя на въезде в город, 16.45 - начало шествия, 17.00 - поминальная церемония у монумента Освободительной войне, 17.25 - церемония возложения венков у памятника генералу Александеру Тыниссону, 18.00 - праздничное построение на музыкальной площадке, раздача огня победы самоуправлениям.
Вторник, 22 июня
* В Сакаском парке в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Jeti".
* На деревенской площади в Люганузе в 20.00 - яанов костер.
* На певческой площадке в Ийзаку в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Tants'n'Trall".
Среда, 23 июня
* У спорткомплекса "Калев" в Силламяэ в 15.00 - Яанов день.
* В Пуртсеском сосняке в 17.00 - обоз яанова костра, в 19.00 - яанов костер, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
* На деревенской площади в Люганузе в 17.30 - обоз яанова костра и ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
* На певческой сцене в Кохтла-Нымме в 18.00 - яанов костер. Выступают Eesti Gun и Liisa.
* У Пюссиского Дома культуры в 18.00 - обоз яанова костра и ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
* На лугу у сондаской корчмы в 18.00 - ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника", обоз яанова костра и яанов костер.
* У Соонурмеской библиотеки в 18.00 - ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника", обоз яанова костра и яанов костер.
* На деревенской площади в Эрра в 18.30 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника" и яанов костер.
* На площадке качелей в Кивиыли в 19.00 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника" и яанов костер.
* На деревенской площади в Пийлсе в 19.00 - яанов костер.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - яанов вечер. Концерт самодеятельности. Танцы под музыку ансамбля "President" и "Synne Valtri bänd".
* На площадке у клуба "Ахтме" в 19.00 - народное гулянье "Яанов день". Джаз-бенд "Mr. Blues" и группа "Para Tain". Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 507 4616, 332 2061.
* На площадке у клуба "Ору" в 19.00 - народное гулянье "Яанова ночь". Выступают танцевальный коллектив "Антарес", хор русской песни "Зоренька" и хор русской песни "Сладка ягода". Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 337 9043.
* У клуба "Сомпа" в 19.00 - яанов костер. Выступает Ольга Шмутова.
* На деревенской площади в Кийкла в 19.30 - яанов костер Алутагузеской волости. Танцы под музыку ансамбля "K.O.I.".
* В Кохтла-Ярвеском народном парке в 20.00 - яанов вечер: фольклорная программа, танцы под музыку ансамбля "Svjata Vatra".
* В гриль-павильоне "Тойла спа" в 20.00 - яанов вечер с "Jolly Band". Билет - 10 евро.
* На деревенской площади в Алайыэ в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступает Елена Ковостьянова.
* У мызы Майдла в 20.15 - обоз яанова костра, ландшафтная игра для всей семьи "В поисках цветка папоротника".
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