МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.06-01.07

КУЛЬТУРА

Вторник, 22 июня

* На лугу перед сондаской корчмой в 17.00 - "Баба Мора и капитан Трумм", спектакль детского театра "Reky". Бесплатно.

Среда, 23 июня

* На певческой сцене в Кохтла-Нымме в 14.00 - "Kaks ühes", юбилейный концерт танцевальной группы Кохтла-Ныммеского народного дома.

Суббота, 26 июня

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт из серии "Ритмы летнего вечера": молодежный вокальный ансамбль "Illusio". Вход свободный.

Воскресенье, 27 июня

* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 14.00 - летний концерт творческих коллективов центра культуры. Выступают "Ритм", "Радость", "Viis tähte", "Kelluke", "Illusio". В дождливую погоду концерт состоится на сцене центра культуры. Вход свободный.

* На пикниковой сцене хутора Пости в Сака в 18.00 - концерт: Мерике Сузи. Билет - 12 евро, со значком друга - 10 евро. Концертная площадка открыта с 17.00. Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Вторник, 29 июня

* В Силламяэ на бульваре Мере в 19.00 в рамках дня рождения города - концерт в летний вечер: выступает Анне Вески.

Четверг, 1 июля

* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 18.30 концерт из серии "Ритмы летнего вечера". Выступают дуэт "Aare & Ale", Евгений Янушевский, Игорь Лесков. Вход свободный.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт-открытие "Käbid ja kännud. Leiburid, Remmelid ja Tafenaud". Билеты - 15-17 евро.

* На Кауксиском прибрежном променаде в 19.00 - концерт "Selle suve veedan Kauksi rannas" / "Это лето провожу на кауксиском пляже": "AG", "Wild Disease", Яанус Сакс. Бесплатно.

СПОРТ

Вторник, 22 июня

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Legion" (U21; Таллинн).

* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

Четверг, 24 июня

* В Сака в 12.00 - этап беговой серии Тойлаской волости, мемориал Майдо Кесккюла. Информация: www.toilasport.ee.

Суббота, 26 июня

* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Эстонии по петанку 35+; соло.

* В Кохтла-Нымме в 12.00 - молодежные соревнования по ориентированию.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Läänemaa JK".

Воскресенье, 27 июня

* На Вокаском стадионе в 11.00 - 20-й турнир Вока на газоне; соло.

Понедельник, 28 июня

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.00 - этап Паннъярвеской серии по бегу.

Вторник, 29 июня

* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

* В Мяэтагузе на роллерной трассе в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

Среда, 30 июня

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В Ийзаку на трассе по диск-гольфу в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры по диск-гольфу.

Четверг, 1 июля

* В Куртна в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.

РАЗНОЕ

Среда, 23 июня

* У мемориала павшим в Ярвеском сражении в Кохтла-Ярвеском мемориальном парке калевцев в 9.00 - поминальная служба. Участвуют Кохтла-Ярвеский городской оркестр, Калевский пехотный батальон, "Кайтселийт".