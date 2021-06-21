За четыре года построен с нуля дом и основана садоводческая фирма, которая нынче уже принесла приличную прибыль.

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Когда Юлия и Дмитрий четыре года назад купили хутор Хансу в деревне Выйде Алутагузеской волости, на этом участке не было ничего, кроме жилого дома с обвалившейся крышей, довольно крепкой надворной постройки и многочисленных груд мусора.

- Муж здесь все отремонтировал и построил, в хозпостройке поначалу установили только дверь и окна, теперь хотим и фасад привести в порядок, чтобы он сочетался с жилым домом, - рассказывает Юлия Шаповалова.