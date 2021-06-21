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Молодая семья создала прекрасный сад и увлекательный садоводческий бизнес на месте старого хутора
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Юлия Шаповалова верит, что успех приходит к тем, кто увлеченно занимается своим делом.
За четыре года построен с нуля дом и основана садоводческая фирма, которая нынче уже принесла приличную прибыль.
Когда Юлия и Дмитрий четыре года назад купили хутор Хансу в деревне Выйде Алутагузеской волости, на этом участке не было ничего, кроме жилого дома с обвалившейся крышей, довольно крепкой надворной постройки и многочисленных груд мусора.