- Главное, здесь много места для творчества, - подчеркнула Сальме. - Прекрасная архитектура, вдохновляющая на творчество, и дома, которые зовут к себе краски. Цель нашего фестиваля - помочь местной среде стать привлекательнее и показать на примерах, что если есть желание улучшить что-то, то это возможно и не очень сложно. Надеюсь, своей работой мы сумели подтолкнуть идавирусцев к улучшению жизненной среды. Это доказывает уже то, что к художникам часто подходили и спрашивали, что можно сделать у них на доме... Мы постарались донести эту идею - как можно формировать лицо города - как для инициативных жителей, так и чиновников, руководителей волостей и городов.