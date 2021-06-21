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Граффитисты трудились на едином дыхании
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Юха Лиеде (Juha Liede) приехал из Финляндии и украсил площадку для петанка.
Всю прошлую неделю идавирусцы могли наблюдать за тем, как рождается уличное искусство: сюда вновь приехал фестиваль "Rural Urban Art", в ходе которого художники украшали стены разноцветными граффити. Поклонников стрит-арта в городах прибавилось - авторы утверждают, что отзывы только положительные.
Организаторы фестиваля Сальме Кульмар и Ита Пуусепп утверждают, что с радостью вернулись в Ида-Вирумаа, и особенно в Кохтла-Ярве, где с прошлого года сложилось хорошее взаимосотрудничество.