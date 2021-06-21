Ида-Вирумаа отметит Праздник победы прогулкой по Йыхви

Прогулка начнется 23 июня в 16.30 с западного конца йыхвиского променада у скульптуры оленя после выступления народных танцоров. Отмечающие Праздник победы двинутся затем под музыку в исполнении Кохтла-Ярвеского городского оркестра в центр города Йыхви, где состоятся короткие мемориальные церемонии в церковном парке у памятника в честь Освободительной войны и на центральной площади у фигуры генерала Тыниссона.

Целью прогулки является построенная рядом с концертным домом год назад музыкальная площадка. Там "Кайтселийт" раздаст огонь победы представителям городов и волостей Ида-Вирумаа. Там союз самоуправлений вручит ида-вирумааские знаки за заслуги развивающему промтерритории Теэту Куусмику и руководителю Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, а титул деятеля года - руководителю Идаского спасательного центра Айлару Хольцманну. Имена удостоенных этих наград стали известны еще в феврале, но из-за коронаограничений не было возможности раньше организовать торжественную церемонию награждения.

По словам руководителя Йыхвиского центра занятий по интересам Анне Уттендорф, у оргкомитета мероприятий в честь Праздника победы появилась мысль устроить нынче в Йыхви праздничную прогулку, чтобы в этом торжестве поучаствовало больше людей. "Таким образом мы сможем показать красивый йыхвиский променад и вдохнуть в город больше жизни".