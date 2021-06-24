ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхви возродил 85-летнюю традицию шествия в честь Праздника победы

От статуи оленя на западной окраине Йыхви, где выступили исполнители народных танцев Йыхвиской волости, участники шествия под музыку Кохтла-Ярвеского городского оркестра направились в центр Йыхви. Короткие поминальные церемонии прошли в церковном парке у монумента павшим в Освободительной войне и у расположенного на центральной площади памятника генералу Тыниссону. В последний раз подобное шествие проводилось в Йыхви в 1936 году.