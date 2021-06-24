ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Йыхви возродил 85-летнюю традицию шествия в честь Праздника победы
Самоуправления Ида-Вирумаа отметили Праздник победы шествием по Йыхвискому променаду. Этим была возрождена традиция, которой насчитывается уже 85 лет.
Самоуправления Ида-Вирумаа отметили Праздник победы шествием по Йыхвискому променаду. Этим была возрождена традиция, которой насчитывается уже 85 лет.
От статуи оленя на западной окраине Йыхви, где выступили исполнители народных танцев Йыхвиской волости, участники шествия под музыку Кохтла-Ярвеского городского оркестра направились в центр Йыхви. Короткие поминальные церемонии прошли в церковном парке у монумента павшим в Освободительной войне и у расположенного на центральной площади памятника генералу Тыниссону. В последний раз подобное шествие проводилось в Йыхви в 1936 году.
Конечная цель шествия - музыкальная площадка у концертного дома, которая была открыта год назад. Там Кайтселийт раздал огонь победы представителям городов и волостей Ида-Вирумаа.
Праздничную прогулку организовали Алутагузеская дружина Кайтселийта, Ида-Вирумааский союз самоуправлений и Йыхвиское волостное управление.