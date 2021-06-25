Анвар Самост: Мировоззрение полицейского и государство граждан
Удивительно, что ни одна партия, кроме EKRE, не сопротивляется затеваемым в кабинетах и все более частым попыткам упростить чиновникам жизнь путем сужения личных свобод.
Удивительно, что ни одна партия, кроме EKRE, не сопротивляется затеваемым в кабинетах и все более частым попыткам упростить чиновникам жизнь путем сужения личных свобод.
Министр внутренних дел Кристиан Яани через день после долго откладывавшегося вступления в Центристскую партию в ответ на вопрос журналиста ERR Александра Крюкова о его мировоззрении сказал, что оно тесно связано с мировоззрением полицейского. Какое-то время над неожиданным ответом посмеивались, однако дебаты последних недель вокруг сбора биометрических персональных данных всех эстоноземельцев показывают, что дело это нешуточное.
Яани стал министром внутренних дел по прямому предложению председателя Центристской партии Юри Ратаса. Эстонские партии уже лет двадцать испытывают трудности с привлечением в политику людей, успешных в других областях. На это есть несколько причин, начиная с репутации политиков и партий и заканчивая обстоятельством, что в нашей стране профессиональное участие в политике на высшем уровне возможно фактически лишь в роли члена парламента или правительства, а выборы проходят только раз в четыре года. Поэтому во время смены правительств открывается редкая возможность для новых лиц.
Может случиться, что не имеющий политического опыта политик, оказавшись сразу в правительстве, хорошо справится, но бывало и наоборот. Угрозы несет в себе бурная внутрипартийная конкуренция - как известно, это вообще самая острая конкуренция в политике, риски таятся и в попытках чиновников заставить министра совершать подходящие им действия.
Два новичка в политике, вошедшие в нынешнее правительство, кажется, остаются там только по милости чиновников. Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс не справляется с публичными выступлениями, а ее компетенция в сфере международных отношений ограничивается написанными для нее тезисами. Кристиан Яани более красноречив, но тоже не имеет никаких собственных целей.
Однако сбор отпечатков пальцев и изображений лица, сделанных в процессе оформления документов, в одну базу данных для использования в расследовании уголовных дел, причем без возможности выбора, - тема настолько большая, что требует от профильного министра компетентности и проницательности, но в наибольшей мере - мандата от избирателей и мировоззрения. То, что проницательность - редкое качество в современной эстонской политике, доказали два министра внутренних дел от EKRE, которые проглядели протолкнутый чиновниками проект. Не за что похвалить и журналистов, которые без затеянного EKRE в Рийгикогу противодействия и не заметили бы, что законопроект, значительно ущемляющий свободы и права граждан, становится законом.
С позиции мировосприятия полицейского, разумеется, проще, когда каждый человек - потенциальный подозреваемый, биометрические данные которого находятся в базе по одному щелчку. С этой точки зрения неважно, знали ли люди, давая отпечатки пальцев при оформлении паспорта, что данные будут навсегда сохранены в государственных базах данных и поступят в распоряжение полиции. Но партия полицейских или чиновников не участвовала в выборах, и у них нет ни одного народного представителя в парламенте. Интересы свободных граждан состоят не только в максимальной безопасности.
В противостоянии EKRE узакониванию базы данных системы идентификации личности, или ABIS, может быть доля оппортунизма с целью расширить круг потенциальных избирателей. Судя по последним исследованиям общественного мнения, это ей удалось.
В то же время ABIS - не единичный случай. Благодаря сопротивлению EKRE правительственная коалиция согласилась изменить поправки в Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, гарантировав, что полиция будет привлекаться к борьбе с пандемией только во время чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, для выполнения четко обозначенных задач и не автоматически, а отдельным решением правительства.
Аналогичным образом EKRE затормозила принятие Закона о языке вражды, выполнив тем самым работу либеральных партий, защитников личных свобод. Возможно, что в этих противостояниях отражается новое лицо EKRE, изменение, привнесенное с приходом Мартина Хельме на должность руководителя партии.
Партии реформ и социал-демократам - а на самом деле и другим партиям - стоит прекратить поддерживать задумываемые по причине инерции или лени чиновников проекты, сужающие свободы, и самокритично посмотреться в зеркало.
Это сумела сделать обычно сверхкритически относящаяся к EKRE президент Керсти Кальюлайд. Встреча с Мартином Хельме с целью обсудить провозглашение принятого в Рийгикогу закона о ABIS - не единственный признак, что президент, в отличие от министра внутренних дел и некоторых журналистов, не придерживается мировоззрения полицейского и может отклонить закон.
Можно надеяться, что и в Государственный суд мировоззрение полицейского не проникло.