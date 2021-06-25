Анвар Самост: Мировоззрение полицейского и государство граждан

Министр внутренних дел Кристиан Яани через день после долго откладывавшегося вступления в Центристскую партию в ответ на вопрос журналиста ERR Александра Крюкова о его мировоззрении сказал, что оно тесно связано с мировоззрением полицейского. Какое-то время над неожиданным ответом посмеивались, однако дебаты последних недель вокруг сбора биометрических персональных данных всех эстоноземельцев показывают, что дело это нешуточное.

Яани стал министром внутренних дел по прямому предложению председателя Центристской партии Юри Ратаса. Эстонские партии уже лет двадцать испытывают трудности с привлечением в политику людей, успешных в других областях. На это есть несколько причин, начиная с репутации политиков и партий и заканчивая обстоятельством, что в нашей стране профессиональное участие в политике на высшем уровне возможно фактически лишь в роли члена парламента или правительства, а выборы проходят только раз в четыре года. Поэтому во время смены правительств открывается редкая возможность для новых лиц.

Может случиться, что не имеющий политического опыта политик, оказавшись сразу в правительстве, хорошо справится, но бывало и наоборот. Угрозы несет в себе бурная внутрипартийная конкуренция - как известно, это вообще самая острая конкуренция в политике, риски таятся и в попытках чиновников заставить министра совершать подходящие им действия.

Два новичка в политике, вошедшие в нынешнее правительство, кажется, остаются там только по милости чиновников. Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс не справляется с публичными выступлениями, а ее компетенция в сфере международных отношений ограничивается написанными для нее тезисами. Кристиан Яани более красноречив, но тоже не имеет никаких собственных целей.

Однако сбор отпечатков пальцев и изображений лица, сделанных в процессе оформления документов, в одну базу данных для использования в расследовании уголовных дел, причем без возможности выбора, - тема настолько большая, что требует от профильного министра компетентности и проницательности, но в наибольшей мере - мандата от избирателей и мировоззрения. То, что проницательность - редкое качество в современной эстонской политике, доказали два министра внутренних дел от EKRE, которые проглядели протолкнутый чиновниками проект. Не за что похвалить и журналистов, которые без затеянного EKRE в Рийгикогу противодействия и не заметили бы, что законопроект, значительно ущемляющий свободы и права граждан, становится законом.