Еще несколько лет назад медведей запечатлевали главным образом охотничьи беспроводные камеры, а теперь интернет полон фотографий с медведями.

Тому есть несколько причин, говорит главный специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Пеэп Мяннил. У охотников стало больше беспроводных камер, устанавливаемых на местности; фотографы-натуралисты чаще ходят снимать медведей, люди активнее передвигаются на природе - а в последние годы ограничений вообще стали больше путешествовать по Эстонии, - и у них, как правило, всегда с собой телефон с камерой.