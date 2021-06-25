ОПРОС ⟩ Как справляетесь с жарой?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей ПИЙРИТС:

- Мне такая погода более-менее нравится. Если становится слишком жарко, сажусь и еду в машине - там кондиционер работает. Или стараюсь зайти куда-то, где прохладнее.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Елена БОГДАНОВА:

- Могу сказать, что пока больше наслаждаюсь настоящей летней погодой. Хотя иногда приходится спасаться - когда чувствую, что жара зашкаливает, пью много воды и в тень прячусь. К сожалению, у меня нет возможности поехать на море - у воды зной переносится легче. Спасает также мороженое, в жаркие дни едим его больше, чем обычно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анатолий ОСЕТРОВ:

- Когда холодно, с нетерпением ждали жару. Стало горячо - ждем прохлады. Так уж человек устроен. Конечно, хотелось бы, чтобы пекло не так сильно. Мы на даче спасаемся, огород есть. Работать днем невозможно, выходим пораньше утром или попозже вечером. Днем лучше отдыхать побольше, лучше в прохладном месте. Мороженое стараемся есть. Выживем как-нибудь, это ведь ненадолго.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Эне НАХКУР:

- Ничего страшного, но слишком душно, поэтому нелегко пережить жаркие дни. Как спасаемся? Никаких трюков нет, подобная жара у нас бывает редко, так что эти дни просто надо выжить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Арво ЛОССИ: