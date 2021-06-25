ОПРОС ⟩ Как справляетесь с жарой?
В Эстонии установилась необычно жаркая для июня погода.
В Эстонии установилась необычно жаркая для июня погода.
- Мне такая погода более-менее нравится. Если становится слишком жарко, сажусь и еду в машине - там кондиционер работает. Или стараюсь зайти куда-то, где прохладнее.
- Могу сказать, что пока больше наслаждаюсь настоящей летней погодой. Хотя иногда приходится спасаться - когда чувствую, что жара зашкаливает, пью много воды и в тень прячусь. К сожалению, у меня нет возможности поехать на море - у воды зной переносится легче. Спасает также мороженое, в жаркие дни едим его больше, чем обычно.
- Когда холодно, с нетерпением ждали жару. Стало горячо - ждем прохлады. Так уж человек устроен. Конечно, хотелось бы, чтобы пекло не так сильно. Мы на даче спасаемся, огород есть. Работать днем невозможно, выходим пораньше утром или попозже вечером. Днем лучше отдыхать побольше, лучше в прохладном месте. Мороженое стараемся есть. Выживем как-нибудь, это ведь ненадолго.
- Ничего страшного, но слишком душно, поэтому нелегко пережить жаркие дни. Как спасаемся? Никаких трюков нет, подобная жара у нас бывает редко, так что эти дни просто надо выжить.
- Тяжеловато, но у меня дом хороший, толстые стены, поэтому чуть прохладней. Если чувствую, что совсем ужасно, выручает прохладный душ. Стараюсь с 10 до 17 часов не выходить на улицу. У меня подруга в Юрмале живет, у нее каменный дом, говорит, что стены так нагреваются - ощущение словно в печке. Мне все-таки не так ужасно.