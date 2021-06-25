Новая власть сменила состав совета попечительского центра

Волостная управа отозвала из совета попечительского центра бывшего помощника старейшины Тоомаса Наэля, членов волостного собрания Аллана Мянда и Андрея Оямяэ, муниципального политика и предпринимателя Николая Осипенко, недавно назначенного членом совета в качестве представителя пенсионеров, и пенсионера Прийдика Киппара.

Новыми членами совета стали Мессурме Писарева и Артур Пыльд в качестве представителей волостного управления, Теэт Энок и Роман Граф как представители волостного собрания, а также Велли Набер как представитель пенсионеров Йыхвиской волости. Набер была замещающим членом волостного собрания от избирательного союза Осипенко, но покинула и собрание, и избирательный союз.

Волостной старейшина Марис Тоомел объяснила, что новая коалиция, пришедшая к власти 17 июня, договорилась о смене состава совета попечительского центра, поскольку управление этим крупным волостным учреждением не было прозрачным. Исполнительным руководителем попечительского центра является Артур Сепперн, оказавшийся в волостном собрании в оппозиции. По словам Тоомел, решение о том, останется ли Сепперн в должности, должен принять новый состав совета.

Члены волостного управления распределили роли

Члены нового волостного управления Йыхви, назначенные на должность волостным собранием 17 июня, распределили между собой, кто и какой сферой будет заниматься.