Новая власть сменила состав совета попечительского центра
Сформированное на прошлой неделе новое Йыхвиское волостное управление на первом заседании сменило состав совета Йыхвиского попечительского центра.
Сформированное на прошлой неделе новое Йыхвиское волостное управление на первом заседании сменило состав совета Йыхвиского попечительского центра.
Волостная управа отозвала из совета попечительского центра бывшего помощника старейшины Тоомаса Наэля, членов волостного собрания Аллана Мянда и Андрея Оямяэ, муниципального политика и предпринимателя Николая Осипенко, недавно назначенного членом совета в качестве представителя пенсионеров, и пенсионера Прийдика Киппара.
Новыми членами совета стали Мессурме Писарева и Артур Пыльд в качестве представителей волостного управления, Теэт Энок и Роман Граф как представители волостного собрания, а также Велли Набер как представитель пенсионеров Йыхвиской волости. Набер была замещающим членом волостного собрания от избирательного союза Осипенко, но покинула и собрание, и избирательный союз.
Волостной старейшина Марис Тоомел объяснила, что новая коалиция, пришедшая к власти 17 июня, договорилась о смене состава совета попечительского центра, поскольку управление этим крупным волостным учреждением не было прозрачным. Исполнительным руководителем попечительского центра является Артур Сепперн, оказавшийся в волостном собрании в оппозиции. По словам Тоомел, решение о том, останется ли Сепперн в должности, должен принять новый состав совета.
Члены нового волостного управления Йыхви, назначенные на должность волостным собранием 17 июня, распределили между собой, кто и какой сферой будет заниматься.
Волостной старейшина реформист Марис Тоомел сказала, что она сосредоточится на образовании и социальной сфере. Помощник волостного старейшины центрист Юри Конрад, являвшийся предыдущим волостным старейшиной, будет заниматься спортом, культурой и вопросами развития. Второй помощник старейшины центрист Макс Каур (он тоже побывал волостным старейшиной) займется главным образом хозяйством. Член волостного управления, бывший министр сельской жизни, член EKRE Арво Аллер будет заниматься темами сельской жизни и предпринимательства.