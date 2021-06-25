Пьяные лодочники доставляют головную боль пограничникам

- Пьяные водители являются проблемой не только на суше, но, к сожалению, все чаще и на водоемах. Если движение на воде оживленное и одновременно на берегу полно купающихся, то это лишь вопрос времени, когда какой-нибудь находящийся в неадекватном состоянии водитель лодки столкнется с другим плавсредством или по невниманию налетит на кого-нибудь из купальщиков, - отметил руководитель Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны Райво Метсма.

Полиция выборочно проверяет водителей лодок на трезвость. "Каждый наслаждающийся водными радостями должен и сам подумать о том, что отсутствие спасательного жилета и пьяная голова наиболее часто приводят на водоеме к несчастным случаям и к смерти от утопления, - отметил он и добавил, что опасность одинаково велика независимо от того, отправляются в пьяном виде поплавать или покататься на лодке. - Беда не предупреждает о приближении ни в одном из этих случаев, а вода обычно безжалостна к попавшему в беду, если человек не соблюдает элементарные правила безопасности".

По словам Метсма, сейчас все берега полны народа и люди пытаются охладиться купаясь. Поэтому катающиеся на лодках и скутерах должны быть особенно осторожными, чтобы не подойти слишком близко к берегу и не задеть нечаянно кого-нибудь из купальщиков своим плавсредством.

Нарвские пограничники замечают также паркующиеся в прибрежных районах на обочинах шоссе автомобили, из которых выбегают дети и взрослые. В то же время рядом с припаркованными машинами происходит обычное движение со скоростью до 90 км/ч. По словам Метсма, вызывает страх, каждый ли отдыхающий попадет на пляж, когда пытается выскочить из машины, припаркованной у дороги со столь оживленным движением. Поэтому надо - особенно если в машине есть дети - подумать о безопасном месте парковки, где и спешащие на пляж маленькие дети смогли бы безопасно выйти из машины.