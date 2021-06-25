Пьяные лодочники доставляют головную боль пограничникам
С наступлением теплой погоды полиция отмечает рост количества пьяных водителей не только на шоссе, но и на водоемах.
С наступлением теплой погоды полиция отмечает рост количества пьяных водителей не только на шоссе, но и на водоемах.
- Пьяные водители являются проблемой не только на суше, но, к сожалению, все чаще и на водоемах. Если движение на воде оживленное и одновременно на берегу полно купающихся, то это лишь вопрос времени, когда какой-нибудь находящийся в неадекватном состоянии водитель лодки столкнется с другим плавсредством или по невниманию налетит на кого-нибудь из купальщиков, - отметил руководитель Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны Райво Метсма.
Полиция выборочно проверяет водителей лодок на трезвость. "Каждый наслаждающийся водными радостями должен и сам подумать о том, что отсутствие спасательного жилета и пьяная голова наиболее часто приводят на водоеме к несчастным случаям и к смерти от утопления, - отметил он и добавил, что опасность одинаково велика независимо от того, отправляются в пьяном виде поплавать или покататься на лодке. - Беда не предупреждает о приближении ни в одном из этих случаев, а вода обычно безжалостна к попавшему в беду, если человек не соблюдает элементарные правила безопасности".
По словам Метсма, сейчас все берега полны народа и люди пытаются охладиться купаясь. Поэтому катающиеся на лодках и скутерах должны быть особенно осторожными, чтобы не подойти слишком близко к берегу и не задеть нечаянно кого-нибудь из купальщиков своим плавсредством.
Нарвские пограничники замечают также паркующиеся в прибрежных районах на обочинах шоссе автомобили, из которых выбегают дети и взрослые. В то же время рядом с припаркованными машинами происходит обычное движение со скоростью до 90 км/ч. По словам Метсма, вызывает страх, каждый ли отдыхающий попадет на пляж, когда пытается выскочить из машины, припаркованной у дороги со столь оживленным движением. Поэтому надо - особенно если в машине есть дети - подумать о безопасном месте парковки, где и спешащие на пляж маленькие дети смогли бы безопасно выйти из машины.
На многолюдных пляжах зачастую теряются маленькие дети. "Чем жарче лето, тем больше мы получаем вызовов из-за того, что на том или другом пляже ребенок пропал из поля зрения родителей. Понятно, что для родителя это очень тяжелый момент, ведь опасаются худшего. Чтобы пляжные радости не омрачались, родителям или другим отдыхающим компанией надо договориться, кто и когда будет присматривать за маленькими детьми".