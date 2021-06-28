СПАСАТЕЛИ ⟩ На электростанции взорвалась сланцевая пыль
25 июня в 17.51 в центр тревоги сообщили, что на Электрияама теэ в Нарве в котельной Балтийской электростанции произошел взрыв сланцевой пыли, повлекший за собой обрушение стен.
25 июня в 17.51 в центр тревоги сообщили, что на Электрияама теэ в Нарве в котельной Балтийской электростанции произошел взрыв сланцевой пыли, повлекший за собой обрушение стен.
Пострадавших не было. Спасатели оцепили опасную зону и проверили ее тепловизорами на наличие скрытых очагов пожара.
26 июня в 13.39 в центр тревоги сообщили о локальном возгорании в здании технологической установки на производственной территории "Viru Keemia Grupp" в Кохтла-Ярве.
Спасатели ликвидировали пожар и охладили находившиеся поблизости резервуары для масла, чтобы предотвратить более крупную аварию. При пожаре пострадали три работника, которых скорая помощь доставила в больницу.
Причину пожара установит дальнейшее расследование.
27 июня в первой половине дня спасатели поспешили в деревню Пухату Алутагузеской волости, где произошло возгорание на торфяном болоте. В зоне разработки торфа загорелись два торфяных вала, из-за которых образовались очаги пожара и на ландшафте.
Спасатели сумели локализовать возгорание двух валов длиной 50 и 75 метров примерно за три часа.
Предполагаемой причиной пожара являются огненные искры, вылетевшие из глушителя автомотосредства.