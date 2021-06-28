СПАСАТЕЛИ ⟩ На электростанции взорвалась сланцевая пыль

Пострадавших не было. Спасатели оцепили опасную зону и проверили ее тепловизорами на наличие скрытых очагов пожара.

При пожаре на заводе масел пострадали три работника

26 июня в 13.39 в центр тревоги сообщили о локальном возгорании в здании технологической установки на производственной территории "Viru Keemia Grupp" в Кохтла-Ярве.

Спасатели ликвидировали пожар и охладили находившиеся поблизости резервуары для масла, чтобы предотвратить более крупную аварию. При пожаре пострадали три работника, которых скорая помощь доставила в больницу.

Причину пожара установит дальнейшее расследование.

Загорелось торфяное болото

27 июня в первой половине дня спасатели поспешили в деревню Пухату Алутагузеской волости, где произошло возгорание на торфяном болоте. В зоне разработки торфа загорелись два торфяных вала, из-за которых образовались очаги пожара и на ландшафте.

Спасатели сумели локализовать возгорание двух валов длиной 50 и 75 метров примерно за три часа.