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МУЗЫКА СЕМИ ГОРОДОВ ⟩ Нынешний летний музыкальный фестиваль вдохновлен природой

Ансамбль "Nortango" исполнит произведения Астора Пьяццоллы в Кохтла-Ярвеском центре культуры. ФОТО: Eesti Kontsert

Программа стартующего в начале июля ида-вирумааского летнего фестиваля "Музыка семи городов", который проводится уже в 23-й раз, нынче вдохновлена природой.

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Программа фестиваля, который пройдет с 1 по 11 июля, включает 17 мероприятий: концерты, семейные дни и ночные киносеансы. По словам организатора фестиваля, директора Йыхвиского концертного дома Пийи Тамм, посетителям представится возможность вновь открыть для себя живописные уголки и новые концертные площадки Ида-Вирумаа.

Среди исполнителей есть уже знакомые артисты, а также совершенно новые ансамбли, собранные только для фестиваля. Слушателей порадуют своим творчеством ансамбль "Nortango", дуэт ударников Хейго Розин - Танель-Эйко Новиков, фортепианный дуэт Йохан Рандвере - Юстас Шервеникас (Литва), Маарья-Лийс Илус, Лийзи Койксон, Алвар Тийслер, Кадри Тоомоя и многие другие артисты.

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