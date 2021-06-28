МУЗЫКА СЕМИ ГОРОДОВ ⟩ Нынешний летний музыкальный фестиваль вдохновлен природой
Программа стартующего в начале июля ида-вирумааского летнего фестиваля "Музыка семи городов", который проводится уже в 23-й раз, нынче вдохновлена природой.
Программа стартующего в начале июля ида-вирумааского летнего фестиваля "Музыка семи городов", который проводится уже в 23-й раз, нынче вдохновлена природой.
Программа фестиваля, который пройдет с 1 по 11 июля, включает 17 мероприятий: концерты, семейные дни и ночные киносеансы. По словам организатора фестиваля, директора Йыхвиского концертного дома Пийи Тамм, посетителям представится возможность вновь открыть для себя живописные уголки и новые концертные площадки Ида-Вирумаа.