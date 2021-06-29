Для ускорения вакцинации откроется временный пункт иммунизации в торговом центре

За июнь доля вакцинированных выросла незначительно: по сравнению с началом месяца она увеличилась всего на пару процентов.

Для стимулирования вакцинации государство в четверг в Нарве испытает, насколько большой интерес вызовет возможность вакцинироваться против коронавируса без предварительной регистрации. Пункт вакцинации будет открыт 1 июля на галерее второго этажа в торговом центре "Fama" с 15.00 до 19.00.

В распоряжении медицинских работников из ТОО "Tervisekeskus Silmarõõm" в торговом центре будет не менее 200 доз вакцины "Janssen".

Прививка в шаговой доступности

Член правления "Tervisekeskus Silmarõõm" Сигрид Михайлова отметила, что вакцинация в "Fama" рассчитана отнюдь не только на зарегистрированных жителей Нарвы. Каждый житель Эстонии, кто окажется в этот день в приграничном городе, может уколоться там и увезти такой полезный сувенир.

Причем сувенир этот будет не единственный: мэр Катри Райк сообщила, что ради дополнительной рекламы данной вакцинационной акции в торговом центре она лично будет на месте дарить всем привившимся свою книгу "Особенная Нарва".

Сигрид Михайлова уточнила, что повторная вакцинация в Эстонии по-прежнему еще не открыта, так что при удостоверении личности пришедшего человека база данных оповестит об уже сделанной ему прививке от коронавируса - и новую ему не сделают.

Отдельная история с теми, кто смог ранее привиться в России вакциной "Sputnik V": такой человек, о вакцинировании которого нет записи в эстонской базе данных, на практике сможет - исключительно на свой риск - привиться еще и в Эстонии. Например, чтобы получить дигитальную справку о вакцинации европейского образца. Михайлова отметила, что у них в "Silmarõõm" и в Департаменте здоровья нет проверенных данных о возможных последствиях подобного смешения вакцин.

Вакцину "Janssen" колют людям в возрасте от 18 лет - не моложе. Делается только одна доза, а не две. Противопоказанием однозначно является повышенная температура тела, то есть жар. Не рекомендовано употреблять алкоголь ни до, ни после вакцинирования.

Кого-то нужно слегка подтолкнуть

По состоянию на воскресенье по меньшей мере одну дозу вакцины получили чуть более 30000 жителей Ида-Вирумаа, то есть 28,3 процента. Отставание от среднего показателя по Эстонии, который составляет 41,6 процента, по-прежнему велико. Самой низкой доля вакцинированных остается в Нарве - 24,9 процента, в Кохтла-Ярве этот показатель 26,9 процента.

Глава рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр сказал, что в настоящее время минимум одной дозой вакцинировано более половины совершеннолетнего населения Эстонии и можно предполагать, что люди, которые сами очень мотивированы получить защитный укол, уже предприняли необходимые для этого шаги. "Теперь мы сосредоточимся на тех, кого нужно слегка подтолкнуть. Сейчас мы испытываем, как воспримут вакцинацию в торговом центре без предварительной записи", - сказал Сеэр, добавив, что при наличии интереса такие возможности появятся и в будущем.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус надеется, что рано или поздно люди поймут необходимость иммунизации. "Хотя бы ради путешествий, потому что многие страны готовы принимать только вакцинированных гостей".

Цифры не в пользу Ида-Вирумаа

Марье Муузикус отметила, что если среди пожилого поколения жителей Ида-Вирумаа доля вакцинированных остается значительно ниже, чем в остальной Эстонии, то среди их детей и внуков интерес выше.

Хотя бы ради путешествий, потому что многие страны готовы принимать только вакцинированных гостей. Марье Муузикус, руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья

Показатель уровня заболеваемости коронавирусом - число заболевших на 100000 жителей - в Ида-Вирумаа в конце недели составлял 66, уезд занимал второе место вслед за Рапламаа. Средний показатель по Эстонии - 35.