Детсад "Пяэзуке" ждет преображение
Самый большой ремонт в детских дошкольных учреждениях нынешним летом ожидается в кохтла-ярвеском детсаду "Пяэзуке" - здесь предстоит реконструкция крыши и ремонт фасада.
Самый большой ремонт в детских дошкольных учреждениях нынешним летом ожидается в кохтла-ярвеском детсаду "Пяэзуке" - здесь предстоит реконструкция крыши и ремонт фасада.
На прошлой неделе Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило результаты конкурса госпоставки на реновацию детсада "Пяэзуке". По словам вице-мэра Дениса Вершинина, поступило шесть предложений, лучшим признали объединенное предложение трех местных предприятий - "Asifor", "Baltic Electrical Installations" и Kirde Ehitus", выразивших готовность выполнить весь объем работ за 128269,22 евро (плюс НДС).