Детсад "Пяэзуке" ждет преображение

На прошлой неделе Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило результаты конкурса госпоставки на реновацию детсада "Пяэзуке". По словам вице-мэра Дениса Вершинина, поступило шесть предложений, лучшим признали объединенное предложение трех местных предприятий - "Asifor", "Baltic Electrical Installations" и Kirde Ehitus", выразивших готовность выполнить весь объем работ за 128269,22 евро (плюс НДС).

Ремонт выполняется на средства, которыми государство поддержало местные самоуправления в связи с коронакризисом. "Проект был готов, но в городском бюджете не хватало средств на его осуществление, так что выделенные деньги оказались очень кстати", - заметил Вершинин.