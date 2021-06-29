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Детсад "Пяэзуке" ждет преображение

Так маленький детсад "Пяэзуке" выглядит сейчас, а после ремонта должен стать гораздо привлекательнее. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Самый большой ремонт в детских дошкольных учреждениях нынешним летом ожидается в кохтла-ярвеском детсаду "Пяэзуке" - здесь предстоит реконструкция крыши и ремонт фасада.

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На прошлой неделе Кохтла-Ярвеское горуправление утвердило результаты конкурса госпоставки на реновацию детсада "Пяэзуке". По словам вице-мэра Дениса Вершинина, поступило шесть предложений, лучшим признали объединенное предложение трех местных предприятий - "Asifor", "Baltic Electrical Installations" и Kirde Ehitus", выразивших готовность выполнить весь объем работ за 128269,22 евро (плюс НДС).

Ремонт выполняется на средства, которыми государство поддержало местные самоуправления в связи с коронакризисом. "Проект был готов, но в городском бюджете не хватало средств на его осуществление, так что выделенные деньги оказались очень кстати", - заметил Вершинин.

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