Вейкко Тихван стал победителем Кубка Эстонии по стендовой стрельбе

В своей основной дисциплине, стрельбе по летающим мишеням, Тихван стал первым, однако в стрельбе из винтовки с расстояния 100 метров потерпел неудачу во втором упражнении - стрельбе по силуэту лисы.

38 очков в упражнении с лисой против 48 в первом туре было шагом назад, но и конкуренты оступились в разных упражнениях, где мишенями были также кабан, горный баран и косуля. "За коронавирусный период стрелки подрастеряли форму. Соревнований было мало, а пауза, в свою очередь, сказывается на нервной системе. Жаркая погода тоже не способствовала концентрации", - сказал Вейкко Тихван. По правилам, попадание по летающим мишеням имеет больший вес, поэтому пятое место в упражнении по пулевой стрельбе не помешало одержать победу в общем зачете - преимущество в 19 очков перед ближайшим конкурентом было большим.