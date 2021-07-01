СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ С автомойки в Кохтла-Ярве украли деньги

На улице в Нарве мужчина напал на женщину

28 июня полиция возбудила уголовное производство в связи с тем, что возле дома на улице Раквере в Нарве неизвестный мужчина напал на 56-летнюю женщину, которая пострадала.

Мошенник выманил у мужчины крупную сумму

29 июня Нарвское отделение полиции возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Проживающему в Силламяэ 58-летнему мужчине позвонил некий человек - назвавшись банковским служащим, он сообщил, что от имени мужчины было подано заявление на получение кредита, которое следовало бы аннулировать. Для этого у мужчины спросили его PIN-коды Smart-ID, которые он также дал. В действительности это был мошенник, который запросил коды, чтобы перевести деньги жертвы на другой банковский счет. Ущерб составляет 13500 евро.