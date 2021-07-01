СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ С автомойки в Кохтла-Ярве украли деньги

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ С автомойки в Кохтла-Ярве украли деньги28-29 июня 2021 г.
28 июня поступило сообщение о краже денег с автомойки в Кохтла-Ярве. Размер ущерба уточняется.
28 июня поступило сообщение о краже денег с автомойки в Кохтла-Ярве. Размер ущерба уточняется.
28 июня полиция возбудила уголовное производство в связи с тем, что возле дома на улице Раквере в Нарве неизвестный мужчина напал на 56-летнюю женщину, которая пострадала.
29 июня Нарвское отделение полиции возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Проживающему в Силламяэ 58-летнему мужчине позвонил некий человек - назвавшись банковским служащим, он сообщил, что от имени мужчины было подано заявление на получение кредита, которое следовало бы аннулировать. Для этого у мужчины спросили его PIN-коды Smart-ID, которые он также дал. В действительности это был мошенник, который запросил коды, чтобы перевести деньги жертвы на другой банковский счет. Ущерб составляет 13500 евро.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.