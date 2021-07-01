Опасные отходы сжигали под покровом ночи

На месте выяснилось, что между деревьями горела куча мусора площадью около 24 квадратных метров, в которой были мебель, банки из-под краски, холодильник и пр. Рядом была подготовлена к сжиганию вторая такая же куча старой мебели и техники. Находившиеся на месте люди признались, что намеренно сжигают мусор ночью, чтобы никто не заметил их действий.

Спасатели оповестили о случившемся Департамент окружающей среды и позволили сжигателям мусора погасить костер.

Натравил на спасателей собаку

28 июня после полудня в центр тревоги сообщили, что на улице Пярна в деревне Котинука Йыхвиской волости виден черный дым. Спасатели обнаружили металлическую бочку, в которой сжигали кабели и прочий мусор, опасный для окружающей среды.

Хозяин дома натравил на работавших спасателей собаку и отказался представиться. В конце концов мужчина успокоился, предъявил документы и приступил к тушению не соответствующего требованиям костра.

Полиции пришлось вмешаться, чтобы разрешить ситуацию. Об опасном костре оповестили также Департамент окружающей среды.

Поймали нелегальных искателей металлолома

25 июня утром нарвские пограничники обнаружили двоих мужчин, искавших на поле металлолом с помощью металлоискателя. Металлоискатель был взят на хранение, поскольку у мужчин 1974 и 1973 года рождения отсутствовало разрешение на его использование.

Далее мужчинами займется Департамент охраны памятников старины.

При пожаре в квартире пострадал человек

29 июня вечером спасатели поспешили в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве к пятиэтажному дому на Пуру теэ, в котором загорелась квартира. Спасатели вскрыли дверь и вывели из квартиры пострадавшего, он был доставлен на скорой помощи в больницу.

Спасателям удалось ликвидировать пожар, который начался в туалете, примерно за полчаса. Работы по тушению затруднял сваленный в квартире мусор. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.