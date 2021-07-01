МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.07-08.07 ⟩ В начале июля уезд живет в ритме фестиваля "Музыка семи городов"

КУЛЬТУРА

Четверг, 1 июля

* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 18.30 - концерт из серии "Ритмы летнего вечера". Выступают дуэт "Aare & Ale", Евгений Янушевский, Игорь Лесков. Вход свободный.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт-открытие "Käbid ja kännud. Leiburid, Remmelid ja Tafenaud". Билеты - 15-17 евро.

* На Кауксиском прибрежном променаде в 19.00 - концерт "Selle suve veedan Kauksi rannas" / "Это лето провожу на кауксиском пляже": "AG", "Wild Disease", Яанус Сакс. Бесплатно.

Пятница, 2 июля

* В парке мызы Иллука в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Голоса середины лета": юношеский квинтет при хоре мальчиков национальной оперы "Эстония". Билеты - 5-7 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Songs of the human spirit": дуэт ударников Хейго Розин - Танель-Эйко Новиков. Билеты - 10-12 евро.

* В Кивиылиском яблоневом парке в 20.00 в рамках дня Люганузеской волости - концерт: вокальная группа "Others".

* В зеленой зоне возле кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Земля: один потрясающий день" (Великобритания; 2017). Бесплатно.

Суббота, 3 июля

* В Кауксиском визит-центре RMK в Алутагузеском национальном парке в 12.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - семейный день RMK.

Вайко Эплик. ФОТО: Eesti Kontsert

* Концерты в рамках дня Люганузеской волости: на деревенской площади в Люганузе в 15.00 - "Мистер X - незабываемый Георг Отс", в парке мызы Майдла в 19.00 - Вайко Эплик.

* Перед Кохтла-Ярвеской гимназией в 18.00 - летний концерт молодежного оркестра и певцов гимназии. В программе полюбившиеся хиты "ABBA" и парочка сюрпризов. Открыто кафе.

* В зеленой зоне возле кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" (Великобритания, Франция, США; 2018). Бесплатно.

Воскресенье, 4 июля

* Концерты в рамках дня Люганузеской волости: на лугу у сондаской корчмы в 7.00 - "Puuluup", в Доме культуры Пюсси в 15.00 - "Anna Curly Band".

* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Билет - 4 евро.

Дагмар Оя. ФОТО: Eesti Kontsert

* На певческой эстраде в кохтла-ныммеском парке в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Вернемся в прошлое на 30 лет назад": Дагмар Оя и Якко Мальтис. Билеты - 8-10 евро.

* В зеленой зоне возле кафе в Оруском парке в Тойла в 21.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной концерт: Лийзи Койксон и Йоэль Реммель. Билеты - 10-12 евро.

Вторник, 6 июля

Маарья-Лийс Илус. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

* На сцене под открытым небом центра "Tulivee" на пляже Лиймала в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "И не кончится танец": Маарья-Лийс Илус, Якко Мальтис. Билеты - 12-15 евро.

Среда, 7 июля