МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.07-08.07 ⟩ В начале июля уезд живет в ритме фестиваля "Музыка семи городов"
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 июля.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 июля.
Четверг, 1 июля
* На площадке перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 18.30 - концерт из серии "Ритмы летнего вечера". Выступают дуэт "Aare & Ale", Евгений Янушевский, Игорь Лесков. Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт-открытие "Käbid ja kännud. Leiburid, Remmelid ja Tafenaud". Билеты - 15-17 евро.
* На Кауксиском прибрежном променаде в 19.00 - концерт "Selle suve veedan Kauksi rannas" / "Это лето провожу на кауксиском пляже": "AG", "Wild Disease", Яанус Сакс. Бесплатно.
Пятница, 2 июля
* В парке мызы Иллука в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Голоса середины лета": юношеский квинтет при хоре мальчиков национальной оперы "Эстония". Билеты - 5-7 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Songs of the human spirit": дуэт ударников Хейго Розин - Танель-Эйко Новиков. Билеты - 10-12 евро.
* В Кивиылиском яблоневом парке в 20.00 в рамках дня Люганузеской волости - концерт: вокальная группа "Others".
* В зеленой зоне возле кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Земля: один потрясающий день" (Великобритания; 2017). Бесплатно.
Суббота, 3 июля
* В Кауксиском визит-центре RMK в Алутагузеском национальном парке в 12.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - семейный день RMK.
* Концерты в рамках дня Люганузеской волости: на деревенской площади в Люганузе в 15.00 - "Мистер X - незабываемый Георг Отс", в парке мызы Майдла в 19.00 - Вайко Эплик.
* Перед Кохтла-Ярвеской гимназией в 18.00 - летний концерт молодежного оркестра и певцов гимназии. В программе полюбившиеся хиты "ABBA" и парочка сюрпризов. Открыто кафе.
* В зеленой зоне возле кафе в Оруском парке в Тойла в 22.30 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной киносеанс: "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" (Великобритания, Франция, США; 2018). Бесплатно.
Воскресенье, 4 июля
* Концерты в рамках дня Люганузеской волости: на лугу у сондаской корчмы в 7.00 - "Puuluup", в Доме культуры Пюсси в 15.00 - "Anna Curly Band".
* По ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Госпожа Метелица", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Билет - 4 евро.
* На певческой эстраде в кохтла-ныммеском парке в 18.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Вернемся в прошлое на 30 лет назад": Дагмар Оя и Якко Мальтис. Билеты - 8-10 евро.
* В зеленой зоне возле кафе в Оруском парке в Тойла в 21.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - ночной концерт: Лийзи Койксон и Йоэль Реммель. Билеты - 10-12 евро.
Вторник, 6 июля
* На сцене под открытым небом центра "Tulivee" на пляже Лиймала в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "И не кончится танец": Маарья-Лийс Илус, Якко Мальтис. Билеты - 12-15 евро.
Среда, 7 июля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт: фортепианный дуэт Йохан Рандвере - Юстас Шервеникас (Литва). Билеты - 10-15 евро.
Четверг, 8 июля
* В Йыхвиском парке в 18.00 - концерт из серии "Летняя музыка Йыхвиского парка": Александр Ласиков и Сергей Маасин при участии танцевальной группы "Таммику".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт Алвара Тийслера (баритон) и Кадри Тоомоя (фортепиано). Билеты - 10-12 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в парке Солнца в 19.00 - концерт из серии "Июльские четверги": Альберт Эхер и Александр Городничев.
Четверг, 1 июля
* В Куртна в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.
Суббота, 3 июля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into"; русские шашки.
* В пуртсеском сосняке в 11.00 - волейбольный турнир "Кубок Пуртсе". Информация: www.sportiv.ee.
* В Кохтла-Нымме в 12.00 - мемориал Рихарда Роодена по ориентированию.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - ФК "Элва II".
* На Ярвеском стадионе с искусственным газоном в Кохтла-Ярве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа, U21) - ФК "Helios" (Выру).
* На стадионе "Фама" в Нарве в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans" (U21) - "FCI Tallinn".
Вторник, 6 июля
* У Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 7 июля
* В Кивиыли в 18.30 - этап по диск-гольфу Ида-Вирумааской недельной игры.
Четверг, 8 июля
* На парковочной площадке у Синимяэского мемориала с 17.00 до 19.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров; в программе - Синимяэский подъем.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по петанку; дуэты.
Пятница, 2 июля
* В Силламяэ с 10.00 - Силламяэские дни города и моря; день 1-й. Программа: sillamae.ee.
Суббота, 3 июля
* В Силламяэ с 10.00 - Силламяэские дни города и моря; день 2-й. Программа: sillamae.ee.
* На деревенской площади в Пухату в 11.00 - конкурс выпечки и сказочный завтрак с мастерами. (Участник должен принести на мероприятие готовую выпечку.)
Среда, 7 июля
* В Васкнарве с 16.00 - фестиваль внутренних вод: открытие Васкнарвского порта, 17.00-21.00 - мастерские (мастерская по приготовлению еды, мастерская по изготовлению моделей ладей, мастерская по приготовлению блюд из чудской рыбы, мастер-класс по йоге), 17.30 и 19.00 - серфинг с веслом, 17.30-19.30 - Васкнарвский велопоход, 20.00-22.00 - культурная программа, 20.00 - ансамбль "Zetod". Информация: www.sisevetefestival.ee.
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