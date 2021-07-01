В Кохтла-Ярве в субботу прозвучат песни "ABBA"

Директор гимназии Хендрик Агур, играющий в оркестре на бас-гитаре, сказал, что гимназия предложит горожанам классику поп-музыки. "Звучание песен "ABBA" - это нечто непостижимое. Для нашей молодежи большая честь играть и петь эти удивительные и чарующие песни", - сказал он, добавив, что музыка, которая кажется простой и логичной, требовательна в техническом плане. В особенности для вокалистов.

По словам солистки Паулы Ласс, гармония и многоголосие в песнях "ABBA" делает их особенными, но по этой же причине их довольно трудно петь. Вторая солистка Миртель Пыдра добавила, что песни "ABBA" отличает редкое качество: они одинаково притягательны и для молодежи, и для старшего поколения. Паула впервые познакомилась с композициями "ABBA" благодаря фильму "Mamma Mia!", вышедшему в 2008 году, а Миртель - через одноименный мюзикл.