Артур Сепперн: Низвергатели власти запретили празднование 25-летия Йыхвиского попечительского центра

Планировали отметить день рождения старейшей подопечной попечительского центра Хели Орро, которой 1 июля исполнилось 97 лет, подарить продуктовые корзины всем подопечным попечительского центра старше 90 лет и организовать концерт. Совет целевого учреждения утвердил бюджет, план и даже список гостей.

После официального завершения заседания волостного собрания 17 июня, когда половина членов собрания разошлись, члены вновь сформированной коалиции Партии реформ, Центристской партии и избирательного союза "Jõhvi Eest" остались в зале для проведения своего собрания. В результате этого общего собрания с вопиющим нарушением Закона об организации местного самоуправления (KOKS) выразили недоверие председателю волостного собрания, избрали нового волостного старейшину и даже утвердили новое волостное управление, что никоим образом не могло быть легитимным. Действуя по принципу, что у нас в волостном собрании большинство, и большинство делает так, как хочет и считает правильным.

Идея всего этого состоит в том, что пусть теперь оппозиция подает в суд на участников властного переворота. Суд не успеет разрешить спор прежде, чем состоятся новые выборы, а тогда это утратит актуальность.

Низвергатели власти также незамедлительно приступили к "репрессиям". Прежде всего нужно было избавиться от и.о. директора спортивной школы Евгения Федоренко, а затем на очереди будет его заместитель, если он не перейдет в их лагерь и не будет участвовать вместе с ними в выборах.

Быстро решили найти своего человека в библиотеку и объявили конкурс для поиска директора. Теперь на очереди смена члена правления попечительского центра на своего, а также смена директора дневного центра. С этой целью в нарушение устава были отозваны члены совета целевого учреждения "Йыхвиский попечительский центр", которых об этом заранее даже не проинформировали.

"Вместо того чтобы выслушать обзор о текущей ситуации в попечительском центре, члена правления начали обвинять в организации юбилейного мероприятия во время коронапандемии, что, по мнению нового председателя совета Теэта Энока, является преступлением". Артур Сепперн

Почетный гражданин, член совета целевого учреждения Прийдик Киппар прочитал только в газете, что его исключили из совета, а председатель совета Аллан Мянд оспорил эту деятельность. Согласно уставу целевого учреждения, совет избирается на пять лет и может быть отозван только по существенным причинам и с согласия членов совета.

Соответствующее письмо было немедленно отправлено также члену правления целевого учреждения "Йыхвиский попечительский центр", чтобы незамедлительно заменить также в регистре членов совета. Затем было созвано внеочередное собрание нового совета и был приглашен член правления, который на тот момент уже находился в отпуске. Повестка дня включала выборы председателя и обзор члена правления о попечительском центре.

Вместо того чтобы выслушать обзор о текущей ситуации в попечительском центре, члена правления начали обвинять в организации юбилейного мероприятия во время коронапандемии, что, по мнению нового председателя совета Теэта Энока, является преступлением. Затем последовал приказ с завтрашнего дня прервать отпуск и выйти на работу, чтобы предъявить новому контролеру Мессурме Писаревой все документы, необходимые для проверки. Участники властного переворота так спешили, потому что выборы уже не за горами, но поддержка избирателей очевидно маловата и это заставляет нервничать.

Замена Артура Сепперна - принципиальный вопрос, так как он председатель центристской фракции в волостном собрании, и убрать его с дороги перед выборами для конкурентов очень важно. В отличие от предыдущего члена правления Мессурме Писаревой, которая покинула должность с шестимесячной компенсацией*, Сепперн не планирует покушаться на кошелек стариков и в случае необходимости готов также уйти сам, как он оставил должность директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Очень жаль, что грязная политика испортила юбилейное мероприятие, задуманное для пожилых людей и работников. Жалко, что двор не дали обставить до конца. Очень жаль, что очередным низвергателям власти безразлично благополучие пожилых людей в Йыхви.

Развитие Йыхвиского попечительского центра был трудным, однако заметным и успешным. Поздравляю коллектив и подопечных попечительского центра, бывших и нынешних сотрудников с юбилеем и приношу свои извинения всем приглашенным гостям за отмену мероприятия!