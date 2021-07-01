Артур Сепперн: Низвергатели власти запретили празднование 25-летия Йыхвиского попечительского центра
Летом этого года исполняется 25 лет со дня открытия Йыхвиского дома престарелых и 20 лет со дня образования целевого учреждения. Коллектив Йыхвиского попечительского центра решил организовать в обновленном внутреннем дворе мероприятие, чтобы поблагодарить тех, кто на протяжении многих лет вносил свой вклад в развитие попечительского центра, в том числе бывших руководителей дома престарелых, председателей совета целевого учреждения и, конечно, нынешних замечательных работников. В качестве гостей были приглашены партнеры по сотрудничеству попечительского центра, соседи и руководство волости.