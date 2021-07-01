Чт, 1.07.2021
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Новое уличное освещение в Кивиыли сэкономит 25000 евро в год

В Кивиыли установили пару десятков опор освещения в местах, где люди привыкли переходить дорогу, а также нанесли там разметку пешеходного перехода. На снимке новый пешеходный переход на улице Соо. ФОТО: Keskkonnainvesteeringute Keskus

В Кивиыли установили 194 новых и заменили 683 старых уличных светильника, что позволит сэкономить в год до трети расходов на уличное освещение.

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Кивиыли получил от Центра инвестиций в окружающую среду субсидию в размере около миллиона евро на модернизацию уличного освещения еще несколько лет назад.

Поскольку на тендере цена оказалась ниже ожидавшейся, город попросил и получил разрешение потратить оставшиеся пару сотен тысяч евро на установку новых светильников.

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