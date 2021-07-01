Новое уличное освещение в Кивиыли сэкономит 25000 евро в год
В Кивиыли установили 194 новых и заменили 683 старых уличных светильника, что позволит сэкономить в год до трети расходов на уличное освещение.
В Кивиыли установили 194 новых и заменили 683 старых уличных светильника, что позволит сэкономить в год до трети расходов на уличное освещение.
Кивиыли получил от Центра инвестиций в окружающую среду субсидию в размере около миллиона евро на модернизацию уличного освещения еще несколько лет назад.