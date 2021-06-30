ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы сами считаете своим самым важным делом в Ида-Вирумаа?

Глава Идаского спасательного центра АЙЛАР ХОЛЬЦМАНН:

- Для меня важнее всего, чтобы народ Эстонии как можно меньше страдал во время кризисов. Для этого важно, чтобы Спасательный департамент постоянно пополнял свои знания и навыки. Мы показывали, что нам это в некоторой мере удается. В последние годы вызовов стало меньше, но мероприятий, связанных с борьбой с ковидным кризисом, было очень много. Мы потратили на них сотни и тысячи часов.