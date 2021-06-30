ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы сами считаете своим самым важным делом в Ида-Вирумаа?
В День победы на музыкальной площадке в Йыхви руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн принял титул "Деятель года Ида-Вирумаа - 2020".
В День победы на музыкальной площадке в Йыхви руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн принял титул "Деятель года Ида-Вирумаа - 2020".
- Для меня важнее всего, чтобы народ Эстонии как можно меньше страдал во время кризисов. Для этого важно, чтобы Спасательный департамент постоянно пополнял свои знания и навыки. Мы показывали, что нам это в некоторой мере удается. В последние годы вызовов стало меньше, но мероприятий, связанных с борьбой с ковидным кризисом, было очень много. Мы потратили на них сотни и тысячи часов.
В идеале Спасательный департамент должен быть заметен как можно меньше. Так и получается, когда несчастных случаев и кризисов мало. Но мы всегда хотим быть видны, когда нужно довести информацию до сведения людей. Вот и сейчас скажу: уважаемые идавирусцы, вакцинируйтесь - так мы хотя бы предотвратим третью волну.