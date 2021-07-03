СПАСАТЕЛИ ⟩ Игра детей с огнем привела к пожару

СПАСАТЕЛИ ⟩ Игра детей с огнем привела к пожару30 июня - 1 июля 2021 г.
30 июня после полудня в центр тревоги сообщили, что на улице Бетоони в Сомпаской части города Кохтла-Ярве горит сухая трава.
30 июня после полудня в центр тревоги сообщили, что на улице Бетоони в Сомпаской части города Кохтла-Ярве горит сухая трава.
Прибывшие спасатели обнаружили возгорание травы и мусора на площади примерно 750 квадратных метров и потушили его за полчаса.
По словам очевидцев, на месте происшествия дети играли со спичками.
1 июля в 20.13 на Таллиннском шоссе в Силламяэ был замечен черный дым. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящие шину и мусор, которые сразу же потушили. Пожары, угрожающие окружающей среде и здоровью людей, на той же частной земле приходилось тушить и раньше.
Об опасной деятельности уведомили Департамент окружающей среды (ДОС).