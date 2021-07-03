СПАСАТЕЛИ ⟩ Игра детей с огнем привела к пожару

Прибывшие спасатели обнаружили возгорание травы и мусора на площади примерно 750 квадратных метров и потушили его за полчаса.

Сжигавшим шину занялся ДОС

1 июля в 20.13 на Таллиннском шоссе в Силламяэ был замечен черный дым. Прибывшие на место спасатели обнаружили горящие шину и мусор, которые сразу же потушили. Пожары, угрожающие окружающей среде и здоровью людей, на той же частной земле приходилось тушить и раньше.