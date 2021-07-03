ОПРОС ⟩ Ускорят ли процесс вакцинации подарки или проведение лотереи?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тамара СКАЧКО:

- Не знаю, может быть, и активизируют, если люди алчные. Лично я добивалась скорейшей вакцинации, а сын специально приезжал из Ирландии, чтобы сделать прививку здесь, - там большая очередь. Если люди без мозгов, ничего не поможет. Бесполезно стимулировать тех, кто не заботится о своем здоровье. Кроме того, это будет несправедливо по отношению к тем, кто уже сделал прививки.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Пярле РАУД:

- В Соединенных Штатах такой подход, насколько нам известно, как будто сработал. Вероятно, и у нас есть люди, которым нравится что-то получить на халяву, привлечет в пункты вакцинации. Но это не может быть правильным. Мы сами должны заботиться о своем здоровье.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Раиса ВИШНЕВА:

- Хуже не будет и в какой-то степени, наверное, поможет. Так называемый человеческий фактор - кто-то да пойдет. Чтобы ускорить процесс, можно использовать "приманку", а средства для этого найти можно разными способами - пусть чиновники голову поломают.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ольга ТУРКУЛЕЦ:

- Еще и подарки за это дарить? Не жирно ли будет? Мы переболели, укололись и ходим довольные. То, что вакцину дают бесплатно, уже подарок - берите и пользуйтесь!

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Михаил ЕРМОШКИН: