В наличии было 250 доз вакцины "Janssen", и к семи вечера медсестры сделали 172 укола. Больше желающих уколоться в тот день в "Фаму" не пришло, последнего пришлось буквально выискивать по магазинам, чтобы не выбрасывать недоиспользованный флакон.

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- Вы правша или левша? - стандартно повторяемый первый вопрос.

- Правша, - самый частый ответ.

- Тогда уколю левшу… - медсестра рассмеялась и тут же сама себя поправила: - Простите, делаем укол в левое плечо.

Бывалый нарвский мужчина Александр признался репортеру, что тянул и тянул с решением идти на укол, хотя сделать это надо было давно: на российской стороне границы у Александра стоит доставшийся ему в наследство дом, и тамошнее хозяйство уже как год вынужденно брошенное. Идейным противником вакцин мужчина не является, но просто подходящего дня никак не мог подгадать.

Александр рассуждает в верном ключе: "Раз всех людей это так сильно касается, значит, надо сделать прививку чем быстрее тем лучше, правильно ж?". Будь здоров, нарвитянин!