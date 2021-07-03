Катри Райк признается, что до последнего времени боялась лишиться должности мэра, но преодолела этот страх. Она говорит, что справится и работая учителем в школе.

Катри Райк признается, что до последнего времени боялась лишиться должности мэра, но преодолела этот страх. Она говорит, что справится и работая учителем в школе. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Мэр Нарвы Катри Райк догадывается, что кресло под ней шатается, но она больше не боится остаться без работы. Почему? Успела ли она за полгода искоренить коррупцию в Нарвском горуправлении? Придерживается ли она правых или левых взглядов как бывший член "Отечества", а ныне социал-демократ, и что сказал ей живущий в Нарве подвыпивший литовец? Почему историк Райк 9 мая отнесла цветы к памятнику советским солдатам, а 24 февраля - к памятнику русским белогвардейцам? Об этом мэр приграничного города откровенно расскажет в интервью "Северному побережью".

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