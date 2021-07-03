Сб, 3.07.2021
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Йыхви получил два волостных собрания

На состоявшемся в этот четверг заседании Йыхвиского волостного собрания не было депутатов от оппозиции, за исключением Андрея Оямяэ, который письменно сообщил о своем выходе из фракции "Meie Kodu". ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

Оппозиция Йыхвиского волостного собрания бойкотировала состоявшееся в четверг заседание волостного собрания и собирается провести свое заседание, которое считает законным.

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- Мы не признаем это заседание волостного собрания, - объяснил бойкот оппозиции Алексей Наумкин. Наумкин продолжает считать себя законным председателем волостного собрания, хотя он был отстранен коалицией на заседании 17 июня. Тогда Наумкин отказался ставить на голосование выражение недоверия ему, сославшись на то, что большинство инициаторов вотума недоверия на этом заседании отозвали свои подписи.

Однако после того, как удар молотка Наумкина закончил заседание, новая коалиция, сформированная в результате властного переворота, продолжила собрание и сняла Наумкина с поста председателя волостного собрания, избрав вместо него Нину Негласон и утвердив новое волостное управление во главе с реформисткой Марис Тоомел.

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