Йыхви получил два волостных собрания

- Мы не признаем это заседание волостного собрания, - объяснил бойкот оппозиции Алексей Наумкин. Наумкин продолжает считать себя законным председателем волостного собрания, хотя он был отстранен коалицией на заседании 17 июня. Тогда Наумкин отказался ставить на голосование выражение недоверия ему, сославшись на то, что большинство инициаторов вотума недоверия на этом заседании отозвали свои подписи.